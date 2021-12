Mondiale per club volley femminile 2021: il Vakifbank avversario dell’Imoco in finale

Mondiale per club volley femminile 2021, sarà il Vakifbank di Giovanni Guidetti l’avversario dell’Imoco nella finale di domani. Battuto il Fener con il punteggio di 3-0 (19-25, 27-29, 23-25).

Sarà ancora Imoco-Vakifbank: dopo essersi contese a maggio lo scettro d’Europa, le due squadre disputeranno la finale che decreterà la vincitrice del Mondiale per club volley femminile 2021, ordunque la squadra campione del mondo.

Le ragazze di Guidetti hanno vinto 3-0 (19-25, 27-29, 23-25) il derby turco contro il Fenerbahce di Istanbul guidato dal duo russo Lazareva-Fedorovtseva. Primo set quasi a senso unico per la squadra di Giovanni Guidetti, che scava un solco profondo già sul 15-6.

Prova a recuperare il Fener con un break dal 15-21 al 17-21, ma Naz e compagne mantengono il vantaggio e, con cinque set point a disposizione, sfruttano un fallo da quarto tocco nel campo avversario per portarsi avanti.

Più agguerrito il secondo set, con le squadre quasi sempre appaiate. Il Vakifbank riesce a spingersi fino al 22-20, ma Fedorovtseva recupera il gap con due attacchi magistrali, e riesce addirittura a ribaltare la situazione. Il set va ai vantaggi, e a quel punto è l’esperienza di una giocatrice come Gunes, presente a muro, a risultare decisiva per permettere al Vakif di vincere 29-27.

Terzo set il Fener subisce un break di otto punti dopo una partenza bruciante, ma poi riesce a riagganciare le rivali sfruttando qualche imprecisione di Haak in attacco (13-13). Proprio la svedese risulta però decisiva per il match, chiudendo la contesa con la diagonale del 25-23, mentre Terzic sbaglia la staffetta in attacco con Ana Cristina, chiamata a sostituire Ismailoglu, che commette qualche ingenuità di troppo.

Domani sarà ancora Imoco-Vakif, dunque, alle 16:30 (diretta Sky). Minas-Fener, ore 13:00, sarà la finale per il terzo posto (diretta sempre su Sky).

