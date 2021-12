Mondiale per club volley femminile 2021: Conegliano la prima finalista

Mondiale per club volley femminile 2021: Conegliano batte 3-1 il Minas e si qualifica in finale, dove attende la vincente tra Vakif e Fener.

È l’Imoco Volley Conegliano la prima finalista del Mondiale per club di volley femminile. La squadra di Santarelli batte 3-1 il Minas (23-25; 26-24; 25-15; 25-19) al termine di una gara dura che ha visto le brasiliane sfiorare il 2-0.

Ottima gara di Paola Egonu (27 punti) e Folie (12 punti, di cui sette in un solo set). Dall’altra parte della rete non basta una strepitosa Cuttino, capace di sfiorare quota 20 punti, perché il Minas cala vistosamente dopo l’1-1 e deve arrendersi alla forza delle campionesse d’Europa.

Ora bisogna attendere le 16:30, ora del derby turco tra Fenerbahce e Vakif, per scoprire la sfidante di Conegliano nella finale del Mondiale.

Conegliano-Minas 3-1: il racconto del match

Partenza sprint del Minas, che si trova sul 2-6 col mani out di Ozoy. Conegliano accelera appoggiandosi a una strepitosa Folie dal centro: suo il muro sulla stessa Ozoy che manda le venete sull’8-9.

Le “Pantere” scattano in avanti e ribaltano la situazione: pipe di Egonu per l’11 pari e un fallo in palleggio di Gattaz, che porta le ragazze di Santarelli in vantaggio.

Allungo di Conegliano sul 13-11 con un errore di Cuttino, poi il Minas accelera nuovamente, con Ozoy in battuta (ace del 15-14) e Daroit in diagonale per il 15 pari.

Ancora Gattaz pungente in battuta (16-18), mentre Gambatto approfitta di una ricezione slash di De Gennaro e costringe Santarelli al timeout (17-20).

La squadra brasiliana allunga fino al 17-22 causa un’invasione di Folie, ma Conegliano torna sotto con un muro della centrale trentina (sette punti nel primo parziale) e una diagonale di Egonu brava a sfruttare le mani avversarie (21-22).

Non basta: il Minas conquista due palle set, Paola annulla il primo, ma Ozoy decide il parziale con una gran diagonale.

Minas avanti anche nel secondo set: la diagonale di Ozay vale il 13-16 per le carioca. Risponde Conegliano, con la diagonale di Plummer (16-17) e un errore di Cuttino che riporta il set in parità.

Set in equilibrio fino al 20 pari (primo tempo di Gambatto). Poi Egonu mette il turbo e porta le venete sul 22-20 (diagonale) e 23-21 (pallonetto).

Le risponde una strepitosa Cuttino, che pareggia i conti con due attacchi dalla seconda linea e consegna un set point alle sue compagne con un tocco morbido.

Imoco vicina al baratro e allora Egonu sale in cattedra: prima pareggia i conti, poi firma il 25-24 con un ace.

Sugli sviluppi dell’azione successiva Cuttino, perfetta sin lì, manda fuori una diagonale e fissa il punteggio sull’1-1.

Terzo set sul velluto per Conegliano: pipe di Egonu per il 7-4. Primo tempo di Folie e le venete allungano, fino a quando un errore di Gambatto dal centro (12-6) convince Negro a chiamare timeout.

Conegliano non rallenta: Egonu, inarrestabile, segna in diagonale e parallela portando la squadra sul 15-9. Sylla si unisce alla festa per il 18-10, poi l’errore di Gattaz in battuta fissa il punteggio sul 21-12.

Courtney in pallonetto, e Folie, col primo tempo, porta le “Pantere” a set point. Parziale chiuso dal muro delle venete che fissa il punteggio sul 2-1.

L’ultimo set si apre ancora con Conegliano in pieno controllo: diagonale di Sylla e muro su Carol Gattaz per il 7-2.

De Kruijf mette giù due palloni dal centro e porta la Prosecco sul 9-5. Ancora Egonu, imperiosa a muro su Ozay (13-7).

Il Minas prova a riavvicinarsi, ma Sylla si carica la squadra sulle spalle: prima un mani out e una diagonale per il 18-14, poi l’ace che permette a Conegliano di volare sul +5 (19-14).

L’errore di Daroit indirizza il match (21-15), anche se il Minas prova a resistere con gli attacchi di Gambatto dal centro (18-13). Ci pensa ancora Paola, allora, a consegnare sei match point all’Imoco con una gran diagonale.

Gambatto, sempre innescata bene da Macris, annulla il primo, ma Sylla sancisce la fine del match con la diagonale del 25-18.

