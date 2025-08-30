“Modric incanta il Milan: primo assist in Serie A e confessione su Allegri e il nuovo modulo”

Modric - Stadiosport.it

Luka Modric ha firmato il suo primo assist in Serie A con la maglia del Milan, nella vittoria per 2-0 contro il Lecce allo Stadio Via del Mare. Il centrocampista croato, arrivato in estate per portare qualità ed esperienza alla mediana rossonera, ha confezionato la palla perfetta per il colpo di testa vincente di Ruben Loftus-Cheek. A chiudere il match ci ha pensato Christian Pulisic con il gol del raddoppio nel finale.

Al termine della partita, Modric ha parlato ai microfoni di DAZN e Sky Sport Italia, raccontando le sue prime sensazioni in rossonero:

“Mi sento davvero bene, qui è tutto perfetto. Vado d’accordo con i miei compagni, mi sento rilassato. Devo ancora trovare casa, ma a parte questo è tutto fantastico! E naturalmente, vincere rende tutto ancora più bello.”

Modric e il nuovo Milan di Allegri

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il Milan ha modificato l’assetto tattico, passando dall’idea iniziale di un 4-3-3 a un più solido 3-5-2. Modric ha spiegato cosa gli chiede il tecnico:

“Ci stiamo ancora conoscendo, ma mi ha chiesto di aiutare la squadra a muoversi con più fluidità. Sto lavorando per migliorare la mia condizione fisica e spero di essere al 100% dopo la pausa per le nazionali.”

Il croato ha aggiunto un dettaglio importante sul suo ruolo nello spogliatoio:

“L’allenatore vuole che parli molto in campo, perché ci sono tanti ragazzi giovani che hanno bisogno di fiducia. Cerco di trasmettere tranquillità ed esperienza.”

Un sogno realizzato a 39 anni

Modric non ha mai nascosto il suo amore per il Milan, nato già da bambino in Croazia. Ora, a 39 anni, ha finalmente realizzato il suo sogno di giocare in Serie A:

“Ho sempre seguito il calcio italiano. Qui ci sono tanti giocatori croati e ho sempre apprezzato in particolare il Milan. Ho disputato molte partite contro squadre italiane e so quanto siano organizzate tatticamente in ogni fase di gioco.”

Nonostante la grande esperienza internazionale, Modric ammette che il campionato italiano richiede ancora un periodo di adattamento: