Calciomercato Juventus: rispunta Milik, questa volta dal Marsiglia

Milik Juventus. Ancora una volta il nome di Arek Milik viene accostato alla Juventus. L’attaccante ex Napoli era molto vicino, già nell’estate scorsa, ai bianconeri. La trattativa non è andata in porto tanto che il giocatore è approdato in Ligue 1, al Marsiglia. Adesso, però, si potrebbero aprire nuovi scenari ed il polacco potrebbe ritornare in Italia, questa volta con la casacca bianconera.

Arek Milik è uno dei ritorni di fiamma per la Juventus. Il club della Continassa ,attualmente, ha un attaccante dirompente come Cristiano Ronaldo, leader assoluto del reparto offensivo. Il portoghese, quando è arrivato nel 2018, doveva portare la Juventus alla conquista della Champions League, cosa che non è avvenuta. Al contrario, in questi anni il club bianconero ha superato solo una volta gli ottavi.

Non si è certi, quindi, della permanenza dell’ex Real Madrid e gli obbiettivi in attacco, però, non mancano. Proprio Milik potrebbe finire di nuovo nel mirino della squadra di Andrea Pirlo. Il giocatore della nazionale polacca ha giocato per diversi anni nel Napoli che lo ha acquistato dall’Ajax. Qualche infortunio di troppo lo ha rilegato ai margini del progetto ed il matrimonio con De Laurentiis è terminato bruscamente.

Milik Juventus, il sogno di giocare in un grande club

Alla fine l’attaccante è finito nel Marsiglia dopo un lungo corteggiamento di diverse italiane tra cui proprio la Juve e la Roma. L’OM, dopo un inizio abbastanza turbolento e contestazioni da parte dei tifosi, sta recuperando terreno. Attualmente i Focesi sono quinti e la zona Champions League è un miraggio: dista ben 15 punti. Milik è felice nel club e vuole dare il massimo per la società dando il meglio di sé ad ogni partita.

In un’intervista , tra l’altro, il giocatore ha affermato di voler giocare in qualche top club tra qualche anno. A 27 anni c’è ancora tanta voglia di crescere per un un attaccante che poteva esplodere e diventare un campione ma che è stato frenato dagli infortuni. Il contratto scade nel 2022 ed intanto la Juventus continua a tenerlo sotto controllo in attesa di sviluppi. Si valuterà se presentare o meno un’offerta.

