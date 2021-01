Milan-Torino 2-0, Voti, pagelle e analisi, Vittoria di carattere.

Finisce 2-0 per il Milan l’anticipo del Sabato sera. Vantaggio rossonero grazie a Leao e raddoppio di Kessie su rigore. Torino migliore nel secondo tempo, ma non impensierisce quasi mai Donnarumma. Altri 3 punti vitali per la corsa Champions League.

Top 3 Milan:

Calabria 7 Altra partita sontuosa per lui. Quando si fa male Tonali torna a giocare da centrocampista e se la cava egregiamente.

Leao 7 Straripante fisicamente, segna un gol bellissimo e mette in apprensione la difesa del Torino. Troppo lezioso in alcuni casi, ma le qualità ci sono.

Kessie 7 Oltre al rigore segnato, fa valere come sempre la sua straordinaria fisicità. E’ l’equilibratore della squadra.

Flop 3 Milan:

Hauge 4,5 Brutta partita per lui, nell’ultimo periodo sta giocando veramente male. Sembra sempre in ritardi nelle giocate.

Dalot 5 Anche lui gioca abbastanza male, entra in campo e non da mai la giusta sicurezza in fase difensiva.

Castillejo 5,5 Buon primo tempo, cala vistosamente nella ripresa, si vede che non è al massimo della condizione.

Milan-Torino, 17° giornata di Serie A

Top 3 Torino:

Singo 7 Gioca veramente bene, è l’uomo in più del Torino, bravo nei contrasti e scattante nelle ripartenze.

Belotti 6,5 Ci mette tutto quello che hai, fisico e voglia di lottare, purtroppo attualmente sembra predicare nel deserto.

Rodriguez 6,5 Crea un paio di sortite offensive pericolose e centra una traversa clamorosa, su una bellissima punizione.

Flop 3 Torino:

Gojak 4,5 Decisamente il peggiore in campo degli uomini di Marco Giampaolo, troppi palli persi che potevano creare dei contropiedi pericolosi al Milan.

Lukic 5 Appare molto nervoso e rischia grosso in un paio di interventi ai limiti del regolamento.

Rincon 5,5 Da sostanza al centrocampo granata, ma fisicamente si fa dominare, soprattutto da Kessie.

Il Milan con questi 3 punti, fa un ulteriore passo avanti. Botte per Tonali e Diaz, ma il mercato serve e necessita di 2/3 innesti. Torino volenteroso nella ripresa ma non basta, la salvezza andrà sudata tutta fino alla fine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

