Milan-Sampdoria, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Zlatan si allena ancora a parte, vediamo nei prossimi giorni”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida, tra il “suo” Milan e la Sampdoria, guidata in panchina da Marco Giampaolo.

Pioli vorrebbe avere in casa, come risultati, lo stesso andamento, che la squadra ha in trasferta. Questo deve essere uno stimolo, per poter migliorare, rispetto ad oggi, i risultati casalinghi.

Per quel che riguarda, lo schierare la formazioni, Pioli dichiara: “La mia idea, è quella di schierare la formazione migliore. Può essere che domani non ci sia, la stessa di mercoledì, ma sicuramente è sempre la migliore. La formazione può cambiare in base alla condizione dei giocatori e alla tipologia dell’avversario”.

Milan-Sampdoria, 25° Giornata di Serie A

L’ex allenatore di Lazio e Inter, si concentra sul recupero degli indisponibili. Ibrahimovic, sta ancora lavorando a parte, si vedrà nei prossimi giorni, lo stato del suo recupero. Ballo Tourè oggi, sosterrà il primo allenamento con la squadra. In caso di esito positivo, domani sarà convocato.

La Sampdoria non è una squadra facile da affrontare, è reduce da un 4-0, ai danni del Sassuolo. Sicuramente domani bisognerà dare il massimo, se la squadra, riuscirà a giocare meglio degli avversari, avrà certamente più possibilità, di poter segnare.

L’allenatore del Milan, parla anche della sostenibilità, nel mondo del calcio: “Credo che il nostro club sia in quella direzione ed è una direzione necessaria e , soprattutto per il momento che tutta la società sta vivendo, così come tutti, in questo periodo storico”.

