Milan-Roma 3-1, Voti, pagelle e analisi, Il Milan batte meritatamente la Roma

Il Milan, nonostante 10 assenze riesce ad avere la meglio sulla Roma. Vantaggio di Giroud su calcio di rigore e raddoppio di Messias. Abraham Accorcia le distanze e nella ripresa chiude Leao appena subentrato. Nel finale Ibrahimovic sbaglia un rigore. Roma rimasta in dieci per le espulsioni di Karsdorp e e Mancini.

Top 3 Milan:

Messias 7,5 Grandissima partita per l’ex calciatore del Crotone. Non solo il bel gol del momentaneo 2-0, ma sulla fascia è una spina nel fianco per la difesa della Roma. Quando punta l’avversario è difficile prenderlo.

Tonali 7,5 Partita maestosa per lui. Non sbaglia mai una giocata e non perde praticamente mai nessun pallone. Sempre attento e concentrato in ogni lettura della partita.

Maignan 7,5 Gioca anche lui una partita eccellente, tra i pali risulta veramente decisivo compiendo almeno 3 straordinarie parate.

Flop Milan:

Krunic 5 L’unico del Milan decisamente sottotono. Sbaglia molte giocate e perde troppe palle, inoltre non è mai propositivo in fase d’attacco.

Milan-Roma 3-1

Top 2 Roma:

Abraham 7,5 Migliore in campo della Roma, non solo per il bellissimo gol del momentaneo 2-1, ma soprattutto è la vera spina nel fianco della difesa del Milan.

Smalling 7 Migliore in campo della difesa giallorossa, ci mette tutto, fisico, tecnica, velocità e senso dell’anticipo per limitare gli attaccanti del Milan.

Flop 3 Roma:

Karsdorp 4 Decisamente il peggiore in campo della Roma. Sempre nervoso e sofferente quando il Milan attacca a pieno regime.

Ibanez 4,5 Non solo da un suo errore parte l’azione del 2-0 del Milan, ma soffre continuamente i duelli contro gli attaccanti del Milan.

Mancini 4,5 Anche per lui serata no, l’espulsione finale è il simbolo della sua partita, poco lucido e concentrato in molte azioni dei rossoneri.

Grande prova di carattere del Milan, seppur con tantissime assenze. Vittoria importante in chiave Champions League. Nella ripresa si è vista per 15 minuti un’ottima Roma, ma è ancora troppo poco per puntare alla Champions League. La partita con la Juventus diventa lo spartiacque della stagione giallorossa.

