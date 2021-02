Milan, record Ibrahimovic: superata quota 500 gol con i club in carriera

Zlatan Ibrahimovic entra nella storia del calcio, visto che ha superato quota 500 reti in carriera. Un traguardo ambizioso e non da molti.

Lui c’è riuscito, sintomo di una classe sopra le righe, di una forza d’animo fuori dal comune. La sua mente è predisposta a combattere a respirare aria di sfida.

Zlatan Ibrahimovic non si tira mai indietro, lui gioca anche con le parole quando serve. In questo senso è molto onesto con se stesso e con gli altri. I suoi atteggiamenti, alle volte, possono sembrare troppo altezzosi, ma questo è il sintomo di una mentalità vincente che sul campo cerca di essere un passo davanti a tutti.

Oggi a S.Siro nel match del pomeriggio che ha visto il suo Milan sfidare l’ultima in classifica, ha dato un saggio delle sue abilità.

Una doppietta, di cui la prima rete è sicuramente una di quelle da far rivedere alle scuole di calcio. Controllo, assist quasi con la punta, scambio veloce con Leao e poi infila nell’angolo senza dare possibilità d’intervento a Cordaz.

C’è tutta la sua maestria, la sua visione di gioco in questa rete. La seconda, la numero 501, è piuttosto semplice. Di essa il merito va ascritto ad Hernandez, il quale serve un cioccolatino che lo svedese non deve far altro che scartare.

Zlatan è un fuoriclasse, un artista del pallone. La sua grinta e la sua condizione fisica a 39 anni sono qualcosa di straordinario. Unico e irripetibile, una forza della natura.

