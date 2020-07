Milan-Parma 3-1, voti, pagelle e analisi. Vittoria di carattere.

Il Milan prosegue la sua striscia positiva e batte in rimonta il Parma. i rossoneri dominano ma il Parma passa in vantaggio con Kurtic. Nella ripresa Kessie, Romagnoli e Calhanoglu fissano il punteggio sul 3-1. Tre punti vitali nella corsa all’Europa e aggancio del Napoli in classifica.

Top 3 Milan :

Kessie 7,5 E’ lui ha dare la carica con il suo gol. Una bordata terrificante da grande distanza. Ma il gol è solo il coronamento di un’ottima partita. Non sbaglia praticamente nulla e dimostra tutta la sua fisicità ed esplosività.

Romagnoli 7 Preciso e puntuale in fase difensiva, fa degli interventi da difensore di esperienza, soprattutto le scivolate. Grande partita di intelligenza tattica, poi sotto rete segna il gol del 2-1, che corona la sua splendida partita.

Calhanoglu 6,5 Oggi è nel vivo del gioco, passaggi illuminanti per i compagni e grande visione di gioco. Come nel caso di Kessie e Romagnoli il gol è il coronamento di una buonissima prestazione.

Flop Milan :

Conti 5 Ha iniziato bene la partita, propositivo soprattutto in fase offensiva. Però negli ultimi 15 minuti soffre molto le incursioni del Parma si becca un giallo evitabile. Per evitare ulteriori grattacapi, Pioli decide di sostituirlo a fine primo tempo.

Leao 5 Propositivo e con tanta voglia di far bene, però come spesso capita si dimostra più efficace partendo dalla panchina. Alterna buone giocate ad altre abbastanza brutte. Deve essere più continuo.

Milan Parma 3-1



Top 3 Parma:

Kurtic 6,5 Ottima partita, pressa a tutto campo e accompagna spesso l’azione offensiva. Il gol è la ciliegina sulla torta, peccato per lui che alla fine si rivelerà inutile.

Grassi 6,5 Ottima prestazione dell’ex Atalanta e Napoli. Serve un assist al bacino per Kurtic che non sbaglia. Anche lui si da da fare per limitare le azioni offensive del “diavolo”.

Gervinho 6 Voto positivo, anche se poteva fare di più, avvia l’azione dello 0-1. In precedenza grazie ad una sua proverbiale sgroppata aveva sfiorato un bel gol. Nella ripresa non riesce a ribadire in rete un pallone sbattuto sulla traversa, anzi, lo svirgola in maniera clamorosa.

Flop 3 Parma :

Kulusevski 5 Certo, prende una traversa, ma è l’unico pericolo reale che crea alla porta difesa da Gigio Donnarumma. Oggi abbastanza in ombra e annullato dalla coppia Romagnoli-Kjaer.

Darmian 5 Certo, sfiora il gol (colpisce con il pallone la spalla di Donnarumma), ma tranne questo è sempre in difficoltà sulle sgroppate offensive dei rossoneri.

Iacoponi 5 Sempre in difficoltà sulle azioni d’attacco del Milan, spesso puntato e saltato con facilità dagli uomini di Stefano Pioli. Non esattamente la sua miglior giornata.

Vittoria fondamentale per gli uomini di Stefano Pioli, che proseguono nella loro caccia all’Europa. Per il Parma l’ennesimo risultato negativo di questo periodo. La salvezza è arrivata, ma mentalmente sembra che la squadra abbia mollato il colpo.

