Milan-Napoli, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani partita difficile”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e il Napoli allenato da Luciano Spalletti.

L’allenatore rossonero ha subito messo le cose in chiaro, in vista di domani sera: “Mi aspetto una partita difficile, il Napoli è una grande squadra. Ha Spalletti, fa sempre giocar bene le proprie squadre con una identità chiara e precisa. L’allenatore toscano è un allenatore top nel migliorare i giocatori. Il mercato gli ha permesso di comprare giocatori forse non così conosciuti, ma adatti”.

La squadra partenopea palleggia molto bene e per limitarla sarà necessario essere aggressivi verso i portatori di palla, nei momenti decisivi della partita. La tattica sarà un elemento importante nel match di domani sera.

Secondo Pioli domani nessuna delle due squadre potrà permettersi di avere una fase difensiva passiva. Domani servirà una fase difensiva giusta, corretta e compatta. E’ una sfida d’alta classifica, che conferma il livello sempre maggiore della Serie A. I tre punti potrebbero pesare per una delle due compagini.

Milan-Napoli, 7 Giornata di Serie A

Come dichiarato dallo stesso allenatore rossonero, ci sono molte squadre attrezzate per fare molto bene in campionato e c’è grande equilibrio. Sono cresciute tante le medio-piccole e in ogni singola partita si dovrà fare molto per vincerla.

Per quel che riguarda la formazione da opporre al Napoli, Pioli conferma lo spostamento di Saelemakers. Mancherà Leao, ma Pioli non vuole sentir parlare di assenze, le quali non devono stravolgere il modo di giocare del Milan. Domani sera giocheranno i migliori a disposizione e ognuno di loro dovrà dare il massimo, anche eventualmente a partita in corso.

Si cercherà di sfruttare al massimo le caratteristiche di Saelemaekers. Il tecnico ex Inter e Lazio è molto soddisfatto dei nuovi innesti: “Sono contento di Yacine, Malick, Aster e Sergino. Continuo a ripetere di non aver fretta. Stanno facendo il necessario per convincermi che sono pronti e presto lo faranno”.

Pioli è molto contento della convocazione di Pobega con la Nazionale Italiana. Ha delle caratteristiche importanti, le quali saranno utili alla compagine rossonera e all’Italia. L’allenatore rossonero inoltre, conferma il recupero di Krunic dall’infortunio: “Sta bene, quando arrivi da un infortunio non hai una condizione ottimale. Vediamo cosa ci dirà la partita per cambiare qualcosa in corso”.