Milan-Napoli 1-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Non è ancora finita”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la vittoria del “suo” Milan contro il Napoli allenato da Luciano Spalletti, nell’andata del Quarto d’andata di Champions League.

L’allenatore rossonero parla dell’andamento della partita: “C’è stato qualche errore tecnico di troppo, c’è stata tensione ed emozione tra due squadre che hanno affrontato una gara equilibrata. Loro sono partiti meglio, abbiamo palleggiato male all’inizio e sono stati più aggressivi, poi abbiamo fatto la partita contro una squadra forte”.

Ma nonostante il vantaggio, la qualificazione è tutta da giocare e Pioli non sottovaluta il Napoli e il ritorno da giocare al San Paolo. Bisognerà migliorare nel primo passaggio dopo il recupero palla.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Il Napoli ha cercato di aggredire il Milan, il quale comunque ha fatto una partita di grande attenzione, contro una grandissima squadra come quella allenata da Luciano Spalletti. I partenopei anche senza la prima punta hanno avuto delle grandi opportunità di segnare e Maignan ha fatto delle grandi parate.

A Napoli ci sarà da soffrire, ma come sottolinea Pioli, il Milan deve cercare di fare meglio, mettendo in campo più qualità possibile. Certamente c’è il rimpianto di non aver segnato il secondo gol.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche della posizione dei centrocampisti: “Krunic sta facendo un grande lavoro in entrambe le fasi. Loro ci hanno chiuso bene gli spazi. Abbiamo provato a fare quello che avevamo preparato”.

Oltre a Maignan, Pioli sottolinea le ottime prove di Bennacer, Calabria e del subentrante Saelemaekers.