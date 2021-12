Milan-Napoli 0-1, Dichiarazioni post partita Pioli: “Come fa un giocatore a terra, che non fa nulla per intervenire, come fa a procurare un danno al difensore?

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, si è presentato ai microfoni dopo la sconfitta per 0-1, subita contro il Napoli. Il tecnico rossonero ha parlato della condizione della squadra : ““Non siamo stanchi, l’abbiamo dimostrato stasera. SI può giocare con più qualità sicuramente sì. Ci è mancato l’ultimo passaggio. Sarebbe facile anche per me dire che abbiamo speso tanto e siamo stanchi, non è vero però. Ci manca un pizzico di qualità in questo periodo ma la squadra non meritava di perdere.

Il tecnico rossonero è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, anche se non ovviamente del risultato ottenuto in campo.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’ex tecnico di Lazio e Inter ha parlato anche del gol annullato a Kessie e non riesce a capire come Giroud, fermo a terra, che tra l’altro non tocca nemmeno il pallone, possa eventualmente ostacolare il difensore del Napoli e partecipare all’azione.

Ovviamente la sconfitta non deve abbattere il Milan. Come detto dallo stesso Pioli, il Milan deve già pensare alla prossima partita, in campionato contro l’Empoli, che chiuderà questo 2021, oltre naturalmente a concludere il girone d’andata.

