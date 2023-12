Milan-Monza 3-0, Voti, pagelle e analisi, Il Milan torna alla vittoria in campionato

Il Milan di Pioli batte 3-0 il Monza di Palladino e va a quota 32 punti in classifica. Vantaggio dei rossoneri siglato da Reijnders, al termie di una serpentina, in cui salta tre avversari e infila la palla, sotto le gambe di Di Gregorio. Raddoppio siglato da Simic, su assist di Leao. Nella ripresa Giroud offre un assist a Okafor, che realizza il 3-0.

Top 3 Milan:

Reijnders 7,5 Il migliore in campo oggi. Dominante a centrocampo. Il gol che realizza è spettacolare. Detta i tempi di gioco ed entra anche nell’azione del 3-0.

Simic 7 Entra a freddo, ma gioca benissimo. Non solo realizza il gol del momentaneo 2-0, ma fornisce una grande prestazione di personalità, nonostante la giovane età.

Pulisic 6,5 Non segna, ma è sempre un punto di riferimento per i compagni. Quando prende palla, si vede che ha grande tecnica. Sfiora il gol, colpendo la traversa con una pregevole conclusione.

Top 3 Monza:

Di Gregorio 6,5 Migliore in campo del Monza. Tiene in vita la sua squadra grazie a due grandi parate sulle conclusioni di Florenzi.

Colpani 6+ E’ l’ultimo dei ragazzi di Palladino a non mollare mai. Solo Maignan gli nega la gioia del gol, con una parata miracolosa.

Colombo 6 Con la sua fisicità mette spesso in difficolta i difensori del Milan. Si segnala per una conclusione verso Maignan.

Flop 3 Monza:

Carboni 5 Non una grande partita per lui. Si fa saltare troppo facilmente in occasione del primo gol. Non fornisce sicurezza al reparto in tutti i 90 minuti.

Pessina 5 Nemmeno lui oggi si rende autore di una partita da ricordare. Non mostra la solita qualità, che lo ha caratterizzato spesso e volentieri.

Pedro Pereira 5 Dalla sua parte si trova sempre a contrastare Theo Hernandez e Leao e i risultati non sono per niente buoni.

Il Milan vince e convince, ma gli infortuni di Pobega e Okafor (che si vanno ad aggiungere agli altri) non fanno stare tranquillo Pioli. Il Monza non manca di coraggio o iniziativa, semplicemente il Milan dimostra di essere più forte.