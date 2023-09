Milan-Lazio, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Juventus favorita per lo scudetto”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e la Lazio allenata da Maurizio Sarri.

Pioli parla della partita contro la Lazio: “Domani affrontiamo una grande squadra. La Lazio gioca insieme da anni con un ottimo allenatore e ha delle linee di gioco riconoscibili, con grande velocità e grande qualità. Sanno chiudere bene gli spazi”.

Il Milan, nonostante tutto, deve continuare a crescere e a migliorare in alcune situazioni. Domani sarà una sfida importantissima e non bisognerà pensare alla Champiosn League.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla di Adli: “Ha avuto grande pazienza e grande forza mentale visto che giocava poco. Da mezzala cercavamo giocatori con caratteristiche diverse, quindi gli ho detto che rimaneva il ruolo di mediano davanti alla difesa insieme a Krunic. Aveva bisogno di tempo per capire una nuova posizione e nuove costruzioni sia in fase di possesso che di non possesso”.

Parlando di Musah, il tecnico rossonero dice che con le sue caratteristiche è in grado di giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo. Chukwueze sta crescendo e lavorando bene, ma deve continuare a migliorare.

Reijnders, secondo Pioli, può giocare davanti la difesa, ma il ruolo migliore per lui, in cui si sta esprimendo, è quello della mezzala. Per il rientro di Bennacer ancora ci vorrà. I tempi sono ancora lunghi.

Invece nel reparto arretrato, i difensori centrali, al massimo della condizione sono solo 3. Pellegrino ha ancora bisogno di un pò di tempo, come annunciato dallo stesso allenatore del Milan.

Per quel che riguarda la lotta Scudetto, l’allenatore rossonero dichiara: “Ci sono quattro squadre che lotteranno per lo scudetto, con la Juve favorita perché non giocare le coppe ti porta dei punti”.

Il tecnico emiliano, non esclude per il futuro, il ritorno al 4-2-3-1. L’ago della bilancia potrebbe essere Pulisic, capace di giocare anche da trequartista. Ma ci sono anche altre possibilità, come il giocare con 2 punte in alcune gare.

A proposito del discorso attaccanti, Pioli parla anche di Okafor: “Lo conoscevo da esterno ma volevo testarlo come punta centrale. Lui è stato molto disponibile. Ovviamente ha caratteristiche diversa da Giroud, così come da Jovic“.