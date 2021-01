Milan-Juventus 1-3, Dichiarazioni post partita Pioli: Gli episodi e la qualità degli avversari hanno fatto la differenza”.

Stefano Pioli si presenta ai microfoni dopo la sconfitta con la Juventus: “La partita è stata equilibrata, in alcuni momenti hanno fatto meglio di noi, così come noi abbiamo fatto meglio in altri momenti. L’episodio del 2-1 ha cambiato l’inerzia della partita e poi non siamo più riusciti a riprenderla”.

Il tecnico rossonero inoltre annuncia che Ibrahimovic sta meglio e probabilmente con il Cagliari giocherà.

L’allenatore del Milan dice che non bisogna avere rimpianti e bisogna concentrarsi subito sulla prossima partita.

Stefano Pioli allenatore del Milan

Pioli inoltre spera nelle prossime partite di avere a disposizione qualche giocatore in più magari recuperando gli infortunati.

Il tecnico rossonero inoltre aggiunge che Leao deve migliorare nella cattiveria sottorete. Su Calhanoglu continua a lodarne le capacità balistiche e il suo rendimento.

