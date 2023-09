Milan: Jovic è il colpo last minute

Sul rush finale del calciomercato i rossoneri trovato la terza punta per completare il reparto d’attacco. L’ex calciatore di Real Madrid e Fiorentina affiancherà Giroud e Okafor nel pacchetto avanzato dei rossoneri.

Il Milan, oggi, ha trascorso una giornata abbastanza caotica. Il tramonto della pista Taremi e le trattative sfumate, soprattutto per tempi tecnici, delle operazioni Daka e Rafa Mir non hanno permesso di arrivare tranquilli alla chiusura del Calciomercato 2023, forse con qualche errore di superficialità per il tema riguardante la terza punta, dopo il prestito secco di Colombo al Monza.

A sorpresa è spuntata la pista Jovic e i rossoneri non si sono fatti cogliere impreparati. Serviva una terza punta da alternare con Giroud e Okafor e l’ex attaccante del Real Madrid ha fatto al caso del Milan. Il calciatore serbo arriva in prestito secco gratuito dalla Fiorentina e percepirà uno stipendio di 2,5 milioni, tutti a carico del Milan.

Nell’ultima stagione l’ex attaccante del Real Madrid ha giocato in maglia Viola 47 partite realizzando 13 gol. Sono lontani i tempi dell’Eintracht Francoforte in cui il serbo realizzava 40 gol in 93 partite, attirando le attenzioni del Real Madrid, che lo acquistò per la cifra di 60 milioni. Nelle fila delle Merengues deluse altamente, non guadagnandosi la permanenza. L’ultima stagione, in maglia Viola, è stata con qualche alto e tanti bassi. Le qualità le ha, ma spesso la testa e il fisico lo hanno tradito.

Che possa rigenerarsi in rossonero con la cura Pioli? Al campo l’ardua sentenza. Certamente gli impegni dei rossoneri sono tanti e Jovic avrà il suo spazio e le occasioni per mettersi in mostra.