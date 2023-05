Milan-Inter in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 10-05-2023

Dove vedere Milan-Inter, partita valida per la Semifinale d’andata di Champions League. La sfida tra Milan e Inter sarà trasmessa in diretta TV su TV8 ed in Streaming su Amazon Prime.

La sfida tra Milan e Inter si giocherà alle ore 21.00 di Mercoledì 10 Maggio a San Siro e sarà trasmessa in diretta Streaming su Amazon Prime e su TV8 in chiaro.

Sfida cruciale per il Milan di Stefano Pioli e per l’Inter di Simone Inzaghi. In ballo c’è la finale di Istanbul da conquistare, appuntamento alla quale nessuna delle 2 squadre vuole mancare.

Il Milan è momentaneamente 5° in classifica a quota 61 punti conquistati in 34 partite.

I rossoneri sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro la Lazio allenata da Maurizio Sarri.

L’Inter è momentaneamente 4° in classifica, a quota 63 punti conquistati in 34 partite di campionato.

I neroazzurri sono reduci dalla vittoria per 0-2 in casa della Roma allenata da Josè Mourinho .

Da valutare la presenza o meno di Leao nella partita d’andata.

Dzeko-Lautaro Martinez formeranno la coppia d’attacco.

Come vedere Milan-Inter in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la partita tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi, mercoledì 10 maggio 2023, alle ore 21.00 su Amazon Prime tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console . Per poter guardare la partita Milan-Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su Amazon e attivare l’abbonamento che permette la visione della miglior partita del mercoledì di Champions League

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Ci sarà anche la possibilità di seguire l’incontro in chiaro su TV8, canale di proprietà di Sky.

Milan-Inter, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Inter:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Inter in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Inter:

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il classico 4-2-3-1. Da valutare le condizioni di Leao. Non si sa ancora se il portoghese sarà presente dal primo minuto o sarà portato in panchina. C’è anche la possibilità che venga preservato in vista della gara di ritorno. Se non dovesse farcela, al suo posto giocherà Saelemakers.

Simone Inzaghi schiererà la “sua” Inter con il classico 3-5-2. Darmian-Acerbi e Bastoni formeranno la cerniera difensiva. Sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco. Il centrocampo sarà composto dal trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Dzeko-Lautaro Martinez formeranno il tandem d’attacco.

Probabili formazioni Milan-Inter:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Saelemakers; Giroud.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Precedenti e statistiche Milan-Inter:

In Champions League, tra le due compagini, in casa del Milan, ci sono solo due precedenti. Si registrano una vittoria per il Milan e un pareggio. La vittoria del Milan risale al Quarto di Finale d’andata 2004/05. Fu un 2-0 con le reti di Stam e Shevchenko. Il pareggio risale alla semifinale d’andata 2002/03. Fu uno 0-0.