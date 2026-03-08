Milan – Inter Diretta Tv e Streaming Live Serie A 28° Giornata

Dove vedere Milan – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 28° Giornata Serie A, Domenica 8 Marzo ore 20:45.

Il derby di Milano accende la domenica di Serie A: l’Inter arriva da capolista con 10 punti di vantaggio, mentre il Milan cerca una vittoria fondamentale per non perdere terreno nella lotta al titolo.

Il grande appuntamento della Serie A passa da San Siro, dove domenica sera va in scena il Derby della Madonnina tra Milan e Inter, una sfida che può pesare in modo decisivo nella corsa allo Scudetto.

La formazione rossonera arriva al derby con un obiettivo chiaro: fermare la fuga dei rivali cittadini. L’Inter guida infatti la classifica con un vantaggio di 10 punti sul Milan, un margine che rende la sfida ancora più cruciale per gli uomini di Pioli.

Quella di domenica sarà la seconda stracittadina della stagione, con entrambe le squadre coinvolte nella lotta per il titolo. Tuttavia, per il Milan la partita rappresenta quasi un’ultima occasione per restare agganciato alla vetta della classifica.

Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di riaprire almeno in parte la corsa Scudetto, mentre un successo dell’Inter potrebbe consolidare ulteriormente il primato dei nerazzurri e indirizzare in modo deciso la stagione.

Con San Siro pronto a fare da cornice a una delle sfide più sentite del calcio italiano, il derby di Milano promette spettacolo e tensione, con in palio non solo il prestigio cittadino ma anche punti pesantissimi per il campionato.

Formazioni Ufficiali di Milan – Inter:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. All.: Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. All.: Chivu.

Guarda Milan – Inter in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Milan – Inter in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Milan – Inter Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Milan – Inter di Domenica 8 Marzo alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Milan – Inter su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Milan:

Il Milan si prepara al Derby della Madonnina contro l’Inter con la necessità di cambiare passo dopo un periodo altalenante in Serie A. La recente sconfitta per 1-0 contro il Parma ha infatti interrotto una lunga serie positiva di 24 partite consecutive senza perdere in campionato.

I rossoneri sono però riusciti a evitare un nuovo passo falso nell’ultimo turno contro la Cremonese, squadra che aveva sorprendentemente espugnato San Siro nella giornata inaugurale del campionato. In quell’occasione il Milan è riuscito a ribaltare il risultato grazie ai gol nel finale di Strahinja Pavlovic e Rafael Leao, evitando così di scivolare a 12 punti dalla vetta.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha comunque faticato a tenere il ritmo dell’Inter nelle ultime settimane. Prima della vittoria contro la Cremonese, i rossoneri avevano ottenuto un successo sofferto contro il Pisa, arrivato solo nei minuti finali, e un pareggio casalingo contro il sorprendente Como.

Nonostante il Milan abbia perso solo due partite in Serie A, meno delle quattro sconfitte subite dall’Inter, i numerosi pareggi hanno pesato sulla classifica: ben otto in più rispetto ai nerazzurri, fattore che ha contribuito al distacco di 10 punti dalla capolista.

Il derby si giocherà ancora una volta a San Siro, casa condivisa dalle due squadre, dove il Milan non sta vivendo un momento particolarmente brillante: i rossoneri hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime quattro partite casalinghe, arrivata a metà gennaio contro il Lecce grazie a un gol nel finale.

Nonostante ciò, il Milan può guardare con fiducia ai precedenti recenti nel derby di Milano. Dopo diversi anni difficili contro i rivali cittadini, i rossoneri hanno invertito la tendenza: quattro vittorie e nessuna sconfitta nelle ultime sei sfide tra tutte le competizioni, compreso il successo 1-0 nella prima stracittadina stagionale.

Un’eventuale vittoria permetterebbe al Milan di completare il doppio successo stagionale nel derby di Serie A, risultato che manca dal 2011, proprio durante la prima esperienza vincente di Allegri sulla panchina rossonera.

Come arriva l’Inter:

Se il Milan ha bisogno di una vittoria per restare agganciato alla corsa Scudetto, l’Inter arriva al Derby della Madonnina con l’obiettivo opposto: consolidare il primato e avvicinarsi definitivamente al titolo di Serie A.

L’ultima sconfitta in campionato dei nerazzurri risale proprio alla sfida contro i rivali cittadini, a fine novembre, quando il Milan si impose 1-0. In quella partita l’ex rossonero Hakan Calhanoglu fallì un calcio di rigore, neutralizzato da Mike Maignan. Da quel momento, però, l’Inter ha reagito con una lunga serie positiva di 15 partite senza sconfitte in campionato.

Nonostante la recente eliminazione dalle competizioni europee, la squadra guidata da Cristian Chivu ha continuato a dominare in Serie A. Il successo 2-0 contro il Genoa nell’ultimo turno ha portato a otto vittorie consecutive in campionato, consolidando ulteriormente la leadership in classifica.

I numeri offensivi testimoniano la superiorità nerazzurra: l’Inter è il miglior attacco del campionato, con 21 gol segnati in più rispetto al Milan. Particolarmente efficace anche la produzione su calci piazzati, con 21 reti totali, di cui 15 realizzate da calcio d’angolo, il dato più alto della Serie A. Al contrario, il Milan ha mostrato qualche difficoltà difensiva nelle palle inattive, avendo incassato la metà dei gol proprio da situazioni di palla ferma, incluso il 25% da corner.

Con lo Scudetto sempre più vicino, l’Inter continua comunque a inseguire un possibile doppio successo nazionale. Martedì sera i nerazzurri hanno affrontato il Como nell’andata della semifinale di Coppa Italia: lo 0-0 finale lascia tutto aperto ma mette la squadra di Chivu in una posizione favorevole in vista del ritorno del prossimo mese.

Ora l’attenzione torna sul campionato. Nel derby di domenica l’Inter sarà tecnicamente la squadra “in trasferta” a San Siro, ma i numeri lontano da casa sono impressionanti: nove vittorie consecutive fuori casa in Serie A, con sei clean sheet di fila.

Un eventuale successo permetterebbe ai nerazzurri di raggiungere 10 vittorie esterne consecutive, un traguardo centrato solo una volta nella loro storia in Serie A. Inoltre, un’altra vittoria nel derby porterebbe l’Inter a 13 punti di vantaggio sul Milan, con appena 10 giornate ancora da disputare, un margine che potrebbe risultare praticamente decisivo nella corsa al titolo.

Pronostico Milan – Inter:

Il Derby della Madonnina potrebbe rappresentare il momento chiave della stagione di Serie A. Il pronostico pende leggermente dalla parte dell’Inter, che arriva alla sfida con maggiore continuità di risultati e con numeri offensivi nettamente superiori.

Il Milan ha dimostrato finora di saper restare competitivo e di poter mettere in difficoltà i rivali cittadini, ma la squadra rossonera nelle ultime settimane non è riuscita a mantenere lo stesso ritmo della capolista.

L’Inter, invece, continua a viaggiare con grande solidità, forte di una lunga serie positiva in campionato e di un attacco tra i più prolifici della stagione. Proprio questa maggiore efficacia sotto porta potrebbe fare la differenza nella sfida di San Siro.

Un successo nerazzurro nel derby permetterebbe alla squadra di consolidare ulteriormente il primato e avvicinarsi in maniera quasi definitiva allo Scudetto, scatenando la festa della parte nerazzurra di Milano.

Pronostico finale: Milan 1-2 Inter.