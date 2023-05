Milan-Inter, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani test decisivo per Leao”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di Champions League tra il “suo” Milan e l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Pioli introduce la conferenza stampa parlando del tema più scottante, vale a dire le condizioni di Leao: “Ha lavorato sul dritto oggi, domani proverà a spingere e poi vedremo. Se sta bene verrà convocato, se non starà bene non sarà convocato. Se il test di domani va bene può giocare, se non va bene non può giocare. Io avrei fatto questo test oggi, ma abbiamo giocato sabato e quindi lo dobbiamo fare domani”.

Domani saranno importanti lo spirito di squadra, la qualità, l’attenzione e la determinazione. Sarà una partita difficile, come qualunque Semifinale di Champions League. Il Milan dovrà dare il massimo, ci sono grandi motivazioni.

Alla domanda su come potrebbe essere il Milan senza Leao, il tecnico rossonero risponde così: “Ogni allenatore punta a giocare con i suoi migliori giocatori. Leao ha caratteristiche uniche, se non ce la farà giocheremo con giocatori con altre caratteristiche”.

Se il portoghese non dovesse recuperare, o almeno esserci dall’inizio, l’ex tecnico di Lazio e Inter non ha escluso la possibilità di schierare Saelemaekers a sinistra. Il belga, quando ha giocato in quel ruolo, si è sempre comportato benissimo. Ma non sono escluse altre possibilità. In caso verranno sfruttate le caratteristiche di altri calciatori della rosa rossonera.