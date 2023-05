Milan-Inter 0-2, Voti, pagelle e analisi, Una grande Inter schianta il Milan

L’Inter batte nettamente il Milan e si avvia a disputare la finale di Istanbul contro una fra Manchester City e Real Madrid. Vantaggio dei neroazzurri firmato da Dzeko e raddoppio siglato da Mkhitaryan. L’Inter prende anche un palo con Calhanoglu. Nella ripresa il Milan ci prova, ma tranne un palo di Tonali e qualche buona azione di Diaz e Messias, poco altro da salvare.

Top 2 Milan

Tonali 6,5 L’unico del Milan che non si arrende mai. Si prende la responsabilità di trascinare i compagni nei momenti più difficili della gara. Colpisce anche un palo clamoroso. Leone.

Saelemakers 6,5 Buona partita per lui. Quando parte sulla fascia crea qualche grattacapo alla difesa neroazzurra.

Flop 3 Milan:

Calabria 4 Si fa sovrastare da Dzeko in occasione del primo gol, ma è irriconoscibile per tutta la partita. Non ne azzecca una nemmeno per sbaglio.

Kjaer 4,5 Anche un difensore della sua esperienza naufraga come tutti i suoi compagni. Ogni azione dell’Inter è un potenziale pericolo.

Tomori 4,5 Tranne qualche buon recupero viene sempre uccellato dagli avversari. Disordinato e confusionario.

Milan-Inter 0-2

Top 3 Inter:

Dzeko 7,5 Una sola parola: Campione. Non solo una grande girata in occasione del gol, ma una partita tatticamente e tecnicamente perfetta. Calciatore totale, è il regista avanzato dell’Inter.

Mkhitaryan 7 Grande partita per lui. Non solo il gol, ma è il punto di riferimento del centrocampo neroazzurro.

Bastoni 7 Un muro insormontabile per gli attaccanti del Milan. Gioca ormai come un veterano ed è l’anima dell’Inter.

L’Inter dimostra nettamente la sua superiorità e si merita la probabile finale anche se c’è da disputare un ritorno. Milan inconsistente per tutto il primo tempo. Meglio nella ripresa, ma più per orgoglio. Senza la qualificazione alla Champions League sarà una stagione fallimentare.