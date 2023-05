Milan-Inter 0-2, Dichiarazioni post-partita Pioli: “l’Inter ha giocato meglio”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta del “suo” Milan per 0-2 contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Pioli ha fatto la sua disamina della partita: “L’Inter ha giocato meglio nel primo tempo ed è riuscita a segnare due gol. L’Inter nel primo tempo ha messo più qualità, noi abbiamo sbagliato troppi palloni. Fino al settimo minuto l’Inter non era ancora entrata nella nostra area, poi al primo calcio d’angolo ha fatto gol. È chiaro che dovevamo essere più attenti e pronti, soprattutto sul secondo gol. Dispiace perché volevamo un’altra prestazione e un altro risultato”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter spera che la squadra faccia meglio nella partita di ritorno. I rossoneri dovranno comunque lottare e dare tutto quello che hanno. Bisogna ripartire dall’atteggiamento avuto nei primi minuti del secondo tempo.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’allenatore del Milan parla anche delle condizioni di Leao: “Leao ce la farà? Vediamo. Oggi non era in condizione, mancano sei giorni e la speranza è che ce la possa fare”.

Parlando di Bennacer, Pioli dichiara di non sapere come sta. L’algerino ha sentito un dolore abbastanza forte al ginocchio. Non si ricorda quando ha subito l’infortunio, ma era molto dolente.

Sulle palle inattive il tecnico emiliano ammette che la sua squadra non è dotata di molti centimetri, ma l’Inter è stata brava a sorprendere il Milan.