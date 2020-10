Milan: Ibrahimovic guarito dal Covid-19

“Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!” #fuckcovid19 #godiscomingforyou

Fonte: twitter.com/Ibra_official/

Con questo tweet pieno di gioia e di umiltà Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato a tutti, ma soprattutto a se stesso, di essere negativo al Covid-19 e di essere pronto a ricominciare. Una buona notizia in vista del derby, ammesso che si giochi: l’Inter ha già cinque positivi, mentre il Milan, dopo Duarte ancora isolato e Ibrahimovic apparentemente a posto, dovrà rinunciare a Gabbia, che si trovava in Islanda con l’Under-21 ed è stato trovato a sua volta positivo ed è rimasto lì.

Come riporta il comunicato ufficiale del club, “AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi. Ats ha preso atto dell’avvenuta guarigione e confermato il termine della quarantena“.

Tale notizia dimostra quanto questo virus sia infame e imprevedibile: c’è chi è rimasto positivo, asintomatico o meno, per settimane come Boga e chi, come Ibrahimovic e altri, si è negativizzato presto. Attenzione, dunque.

Lo svedese, infatti, era stato trovato positivo il 24 settembre, giorno della sfida contro il Bodo/Glimt, e il protocollo era stato avviato immediatamente. Adesso Di.. Ehm, Ibrahimovic, come da lui annunciato, torna colmo di doni per tutti i tifosi.

