Milan-Frosinone in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 02-12-2023

Dove vedere Milan-Frosinone, partita valida per la 14° Giornata del Campionato di Serie A 2023/24. La sfida tra Milan e Frosinone sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in Streaming su Dazn.

Un banco di prova molto importante per il Milan di Stefano Pioli e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Entrambe le squadre hanno bisogno di raccogliere punti da questa partita.

Il Milan è reduce dalla sconfitta per 1-3, in Champions League, contro il Borussia Dortmund.

Momentaneamente, i rossoneri sono 3° in classifica, dopo aver raccolto 26 punti nelle prime 13giornate di Campionato.

Il Frosinone è reduce dalla vittoria per 2-1, contro il Genoa allenato da Alberto Gilardino.

Momentaneamente, i ciociari sono 10° in classifica, dopo aver raccolto 18 punti nelle prime 13 giornate di Campionato.

Come vedere Milan-Frosinone in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 2 Dicembre

2 Dicembre Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport 4K, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Streaming: Dazn, Zona Dazn, Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la partita tra il Milan di Stefano Pioli e il Frosinone di Eusebio Di Francesco, sabato 2 Dicembre, alle ore 20.45 su DAZN. Per poter guardare la partita Milan-Frosinone in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn. Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui dispositivi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

La partita tra i rossoneri e i ciociari sarà visibile anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport 4K, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio.

C’è anche la possibilità di seguire la partita su Now Tv, la piattaforma streaming di Sky, oppure su Sky Go, l’app ufficiale di Sky.

Milan-Frosinone, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Milan-Frosinone:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Frosinone, in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Frosinone:

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Difesa in emergenza. Tomori il solo centrale disponibile. Vicino il debutto, in Serie A, del giovane Simic. Musah dovrebbe prendere il posto di Adli in mezzo al campo. Il tridente sarà formato da Chukwueze, Jovic e Pulisic.

Eusebio Di Francesco schiererà il “suo” Frosinone con il 4-3-3. Reinier, Brescianini, Barrenechea formeranno la cerniera del centrocampo, mentre il tridente offensivo sarà formato da Soulè, Cheddira, Ibrahimovic

Probabili formazioni Milan-Fiorentina:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Simic, Tomori, Theo Hernandez;, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Reinier, Brescianini, Barrenechea; Soulè, Cheddira, Ibrahimovic.

Precedenti e statistiche Milan-Frosinone:

Sono due, i precedenti, in Serie A, a San Siro, tra Milan e Frosinone. Si registrano una vittoria per il Milan e un pareggio. La vittoria rossonera risale alla stagione 2018/19, fu un 2-0 con le reti di Piatek E Suso. Il pareggio risale alla stagione 2015/17, fu un 3-3 con le reti di Bacca, Antonelli, Menez, Paganini, Kragl, e Dionisi.