Milan-Empoli, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Determinante rimanere in tensione”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e l’Empoli allento da Paolo Zanetti.

Secondo Pioli la squadra deve continuare a rimanere concentrata. Serve umiltà, le partite si vincono prima con l’atteggiamento e poi con la qualità che va messa in campo.

Per quel che riguarda le condizioni fisiche di Berlusconi, è lo stesso allenatore del Milan ad augurare una buona guarigione all’ex Presidente del Milan.

Per quel che riguarda la formazione di domani, Pioli ne parla così: “La formazione sarà la migliore possibile secondo le mie idee. Poi si giocano tante partite, quindi sicuramente qualche cambiamento ci sarà”.

Per quel che riguarda le condizioni di Brahim Diaz, l’ex tecnico di Lazio e Inter sottolinea come abbia fatto due allenamenti a parte, ma domani ci sarà. Non è un classico esterno ma dal centro-destra ha fatto molto bene. Per il Milan è molto importante.

Pioli parla di Leao e della sua posizione preferita, identificata dal portoghese stesso, sulla fascia sinistra: “Rafa a me aveva detto esattamente una cosa contraria, ma è importante che sia felice e che giochi col sorriso; non deve essere preoccupato e ansioso. Ha passato un periodo difficile come la squadra”.

Domani contro l’Empoli servirà attenzione e qualità nel gioco. I toscani giocano da tanti anni un certo tipo di calcio con un rombo, il quale permette loro di avere qualità, tecnica e velocità. Viene esaltato dal mister rossonero un calciatore dell’Empoli in particolare: “Baldanzi è un giovane di prospettiva”.

Il Milan dovrà avere qualità del gioco nel controllare la palla e il giusto atteggiamento difensivo.

L’allenatore del Milan parla della possibilità di schierare De Ketelaere sulla fascia destra: “Charles ha caratteristiche per svariare sia dal centro che dalla destra. Non è un cambiamento che gli può creare difficoltà”.

Nonostante qualche panchina di troppo, Pioli considera importanti altri due calciatori, quasi finiti nel dimenticatoio: Origi e Rebic.

L’allenatore del Milan non pensa alla gara di Mercoledì contro il Napoli di Spalletti. Deve esserci grande concentrazione in campionato. I rossoneri vogliono dare il massimo in queste ultime giornate, le quali andranno affrontate tutto come se fossero da dentro o fuori.