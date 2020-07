Milan, calendario preliminari Europa League: 17 e 24 settembre, playoff il 1° ottobre

Non è riuscita al Milan la scalata al quinto posto e, di conseguenza, per accedere alla prossima edizione della Europa League sarà necessario affrontare la bellezza di tre turni preliminari. Per le ormai tristi e note problematiche, tali partite si disputeranno in gara secca e non nella consueta formula che prevede andata e ritorno.

I rossoneri entreranno in scena il 17 settembre contro un avversario al momento ignoto, ma certamente alla portata. La settimana dopo, in caso di passaggio, ancora una contendente poco prestigiosa.

Tutto cambierà, invece, nei playoff del 1° ottobre: in caso vi acceda, il Milan incontrerà squadre ben più importanti e difficili da affrontare. Per esempio il Tottenham di Mourinho oppure il Wolverhampton qualora l’Arsenal vinca la FA Cup estromettendo gli Spurs.

Europa League Logo

Da non sottovalutare anche PSV Eindhoven, Sporting Lisbona, CSKA Mosca e altre. C’è però ancora una possibilità, piuttosto remota a dire il vero, che il Milan acceda direttamente alla fase a gironi ed è correlata alla vittoria di questa edizione del torneo da parte della Roma.

I giallorossi, vincendo, andrebbero direttamente in Champions League lasciato un posto a chi li precede, e quindi ai meneghini, mentre ai preliminari andrebbe il Sassuolo. Ma è difficile che succeda.

Ecco le date della competizione che inizierà tra meno di venti giorni:

Turno preliminare: 20 agosto

Primo turno di qualificazione: 27 agosto

Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

Spareggi: 1° ottobre

Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre

