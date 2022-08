Milan-Bologna, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani sarà una partita difficile”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico dei rossoneri avverte subito la sua squadra: “Domani sarà una partita difficile contro un avversario che ci metterà in difficoltà. Muovere bene la palla e in maniera veloce è una soluzione”.

Pioli inoltre si aspetta una crescita in particolar modo da Bennacer , Leao e Theo Hernandez. Il primo a tutte le caratteristiche per diventare un centrocampista completo. Il secondo è sempre motivato negli allenamenti e deve continuare a migliorare. Inoltre dovrà essere in grado di gestire le doppie e triple marcature. Il terzo, come dichiarato dallo stesso Pioli, ha ancora dei margini di miglioramento.

Sull’eventuale titolarità di De Ketelaere domani sera, si esprime così l’allenatore del Milan: “Può essere arrivato il momento di partire dall’inizio. È molto intelligente, mi sta sorprendendo per la velocità con cui sta imparando la lingua e con la curiosità con cui si è approcciato al nostro gioco”.

Per quel che riguarda il girone di Champions League, l’ex tecnico di Inter e Lazio invita ad avere massima concentrazione e non bisognerà sottovalutare nessuno. Fa bene a ricordare la sconfitta del Real Madrid contro lo Sheriff. Sarà necessario avere qualità , ritmo ed entusiasmo durante le partite.

Milan-Bologna, 3° Giornata di Serie A

Affrontando il tema, relativo al gioco del Milan, il tecnico rossonero vuole molta concentrazione in fase difensiva, ma si aspetta anche una maggiore concretezza in area di rigore.

Per quel che riguarda la punta centrale che giocherà contro il Bologna, c’è la conferma del ballottaggio tra Giroud e Origi.

Pioli si concentra anche a parlare anche di Kjaer e Adli. Il primo sta migliorando sempre di più la propria condizione ed è pronto per giocare. Il secondo troverà il suo spazio, ma difficilmente nel ruolo di mediano. Pioli lo vede come trequartista o mezzala, in un eventuale 4-3-3, verso il quale lo stesso tecnico rossonero non mostra preclusione per il futuro.

L’allenatore del Milan si concentra anche sulle rotazioni della squadra, nel corso delle prossime partite, affermando che non esistono riserve, ma solo tanti titolari. Per esempio nelle prossime partite giocheranno anche Pobega e Bakayoko.

Viene toccato anche il tema relativo al calciomercato: “È questione di nomi e non di numeri. Se ci sarà la possibilità di inserire giocatori per migliorare l’organico, il club è pronto per farlo”.