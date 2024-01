Milan-Bologna 2-2, Dichiarzioni post-partita Pioli: “Alle prestazioni devi abbinare il risultato”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio per 2-2, del “suo” Milan, contro il Bologna allenato da Thiago Motta.

Pioli parla della partita: “Andiamo via con il rammarico di non aver vinto la partita. Vero che ci sono stati due rigori sbagliati ma abbiamo avuto tante occasioni ma anche concessa qualcuna a un ottimo Bologna. Ci deve insegnare che non puoi mollare l’attenzione in fase difensiva come nell’ultima azione del rigore”.

Giroud e Theo Hernandez, di solito, sono ottimi rigoristi, ma questa sera non è stata la loro miglior partita, da quel lato.

Come dichiarato dal tecnico rossonero, guardando la classifica, nessuno è contento. Ci sono alcune cose positive, ma certamente la squadra può e deve crescere, ma alle prestazioni bisogna abbinare anche i risultati.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla di Zirkzee: “E’ un gran giocatore. L’ho seguito sin dai tempi del Bayern Monaco e poi nella mia Parma. Un giocatore fantastico, di fisicità e di qualità. Ha tutto. Al Bologna sta facendo molto bene”.

Il Milan non deve guardare Inter e Juventus, le uniche in lotta per lo Scudetto, ma deve guardare al suo percorso, cercando di crescere e migliorare.