Milan-Atalanta 2-0, Voti, pagelle e analisi, Vittoria molto convincente dei rossoneri

Il Milan batte 2-0 l’Atalanta e raggiunge l’Inter al secondo posto a quota 44 punti. Vantaggio rossonero grazie ad un autogol sfortunato di Musso provocato da un tiro di Theo Hernandez che gli rimpalla sul corpo e si infila in rete. 2-0 firmato da Messias che batte Musso.

Top 3 Milan:

Thiaw 7 Prestazione sontuosa ancora una volta dell’ex Schalke 04. Non perde mai un duello con Hojlund, il quale viene completamente annullato dalla sua marcatura.

Theo Hernandez 7 Ennesima grande partita per l’ex Real Madrid. Fortunato sul gol dell’1-0, ma il suo tiro colpisce il palo ed era comunque molto forte e insidioso. Attentissimo e lucidissimo in fase difensiva.

Messias 7 Avrebbe potuto fare meglio. Infatti addirittura prima del 2-0, si è mangiato un gol clamoroso. Si riscatta con il gol che consegna definitivamente i 3 punti al Milan.

Milan-Atalanta 2-0

Top 3 Atalanta:

Musso 6,5 Sfortunatissimo in occasione dell’autogol, ma è sicuramente il migliore dei suoi. E’ l’unico che tenta di tenere in partita i bergamaschi.

Djmsiti 6 La difesa dell’Atalanta, complessivamente gioca male, ma lui è l’unico che cerca sempre di metterci una pezza.

De Roon 6 Partita di sacrificio e sostanza. Sul piano qualitativo viene completamente annullato dai centrocampisti rossoneri.

Flop 3 Atalanta:

Zappacosta 4,5 Decisamente il peggiore in campo. Vienne travolto continuamente da Leao e Theo Hernandez. In attacco non si vede quasi mai.

Lookman 5 Non riesce mai a rendersi veramente pericoloso. Dopo una grande prima parte di stagione, sembra che da un mese stia pagando dazio.

Hojlund 5 Anche per lui una bruttissima serata. Thiaw non gli fa mai vedere il pallone. Inoltre non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Maignan.

Il Milan vince convincendo e anzi, il 2-0 sta pure stretto ai rossoneri. Una vittoria importante che potrebbe pesare in chiave Champions League. Atalanta mai in partita, ma la stagione è ancora lunga. La corsa all’Europa non è finita.