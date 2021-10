Milan: anche Brahim Diaz positivo al Covid-19

Nuova tegola per il Milan di Stefano Pioli in vista del match contro l’Hellas Verona.

Non è, di certo, stata la settimana più felice della gestione di Stefano Pioli al timone dei rossoneri del Milan che durante questa sosta causata dagli impegni delle varie Nazionali, ha visto la propria rosa sgretolarsi in men che non si dica.

I rossoneri, attualmente secondi in classifica con due punti in meno rispetto al Napoli capolista, si troveranno di fronte all’Hellas Verona per il match valevole per l’ottava giornata di campionato, ma la formazione titolare sarà pesantemente rimaneggiata viste le assenze.

La defezione più duratura sarà quella di Mike Maignan che ha costretto la dirigenza rossonera ad agire in fretta e furia sul mercato dei portieri prelevando lo svincolato Antonio Mirante, che si stava allenando con il Sorrento in attesa di una chiamata, ma non è l’unica assenza registrata durante questa settimana dal Milan.

Davide Calabria sarà assente a causa di un infortunio e Theo Hernandez è già da qualche giorno risultato positivo la Covid-19 ma, nonostante la possibile convocazione di Ibrahimovic, il reparto offensivo registra anche l’ultimissima defezione di Brahim Diaz, anch’egli positivo al Covid.

Lo spagnolo non ha avuto contatti con il francese durante questa settimana vista la convocazione di Theo in Nations League ma nonostante il fantasista ex Real Madrid sia rimasto a Milanello, l’ultimo tampone è risultato positivo.

Il giocatore è già stato posto in isolamento e non ci sono allarmismi riguardo la sua condizione fisica e la sua salute visto che è asintomatico.

Il ragazzo sarà monitorato nei prossimi giorni ma dovrà rispettare almeno 10 giorni di quarantena che lo rendono inutilizzabile per la sfida contro il Verona e in dubbio per le prossime.

Contro l’Hellas, dunque, Pioli dovrà reinventare un Milan totalmente diverso senza 4 tasselli che, fino ad ora, erano risultati indispensabili per la squadra.

Sarà quindi una prova di forza per i rossoneri che dovranno dimostrare maturità anche senza le proprie certezze.

