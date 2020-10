Migliori orologi GPS multisport

Quest’oggi vi parleremo dei migliori orologi GPS multisport, ma cosa sono e quale è la loro utilità? Un orologio GPS multisport, è un dispositivo ideato per l’utilizzo nelle attività sportive outdoor, quali running, ciclismo, nuoto, trekking e cosi via dicendo, pensato per rendere le proprie attività più coinvolgenti, consentendo di valutare le prestazioni a fine allenamento. Gli orologi GPS multisport informano l’utente se ci si trova sulla strada giusta, se bisogna allenarsi in modo differente, mostrano i risultati ottenuti dagli allenamenti e tracciano precisione, posizione, distanza, velocità e andatura. Naturalmente l’orologio GPS multisport può essere utilizzato come fitness tracker quotidiano, come ad esempio gli smartband, contapassi e cosi via dicendo. Potete abbinarlo allo smartphone Bluetooth per ricevere SMS, email, notifiche social e cosi via dicendo. Ora che sapete cosa sono e quale è la loro utilità, scopriamo insieme i migliori orologi GPS multisport del momento.

Polar Vantage V

Partiamo dal Polar Vontage V, un orologio sottile con quadrante rotondo simile ad un orologio tradizionale, cornice sottile e 5 pulsanti in acciaio inossidabile. Le dimensioni si attestano sui 46 mm per la larghezza e 13 mm per lo spessore con un peso complessivo di 66 grammi. Disponibile nelle colorazioni nero, bianco e arancione, certificato per l’impermeabilità.

Touch Screen: 240 x 240 pixel

240 x 240 pixel Cardiofrequenzimetro Polar Precision Prime : Per una lettura della frequenzacardiaca rapida e accurata

: Per una lettura della frequenzacardiaca rapida e accurata Tecnologia Running Power: Permette di rilevare la potenza nel running

Permette di rilevare la potenza nel running Training Load Pro : Offre un quadro generale delle sessioni di allenamento quando si mette il corpo sotto sforzo

: Offre un quadro generale delle sessioni di allenamento quando si mette il corpo sotto sforzo Recovery Pro: Permette di verificare se il corpo è pronto per un nuovo allenamento

Permette di verificare se il corpo è pronto per un nuovo allenamento Nuoto : Acquisisce dati importanti durante il nuoto con rilevamento della frequenza cardiaca

: Acquisisce dati importanti durante il nuoto con rilevamento della frequenza cardiaca Triathlon : Passa da uno sport all’altro registrandone i tempi di transizione

: Passa da uno sport all’altro registrandone i tempi di transizione Durata della batteria: 40 ore di allenamento continuo via GPS

Suunto 9 Passiamo ora ad uno dei migliori orologi GPS multisport, dotato di una batteria molto generosa, la quale permette un utilizzo fino a ben 120 ore con GPS con sistema di gestione della durata intelligente con promemoria.

Suunto 9 è progettato per sportivi più esigenti, per chi è abituato a sfidare nuovi traguardi in quanto è stato sottoposto ad una serie di test rigorosi, garantendo che possa funzionare anche in condizioni climatiche estreme. La ghiera ed i pulsanti sono in acciaio inossidabile con schermo ricoperto in vetro zaffiro, cassa realizzata in Poliammide rinforzata con fibra di vetro. Cinturino in silicone morbido per il massimo del comfort.

L’orologio include oltre 80 modalità sportive e misura perfettamente la frequenza cardiaca al polso, dotato di navigazione GPS completa, allarme tempesta, retroilluminazione LED e molto altro ancora. Non manca all’appello la possibilità di ricevere notifiche ed avvisi di chiamata.

Garmin Forerunner 935

Il Garmin Forerunner 935 è un orologio GPS multisport per il running. Tra le funzionalità spicca la possibilità di monitorare le prestazioni come la frequenza cardiaca dal polso con la nuova tecnologia Elevate 2.0.

Naturalmente non mancano all’appello strumenti come la possibilità di impostare gli allenamenti o il recupero, vedere tutte le dinamiche della corsa senza la necessità di indossare una fascia cardio, ed usufruire di connettività come il Bluetooth per l’associazione ad altri dispositivi.

Display : 240 x 240 pixel con protezione del vetro infrangibile

: 240 x 240 pixel con protezione del vetro infrangibile Dimensioni di 47 x 47 x 13,9 mm con un peso complessivo di 49 g

di 47 x 47 x 13,9 mm con un peso complessivo di 49 g Cinturini QuickFit di Garmin che possono essere facilmente scambiati, in silicone, acciaio e cuoio

che possono essere facilmente scambiati, in silicone, acciaio e cuoio Nuova funzione di allenamento con tecnologia fornita da Firstbeat

con tecnologia fornita da Firstbeat Possibilità di analizzare automaticamente i precedenti livelli di allenamento

Dispone di dinamiche avanzate per ciclismo e nuoto

Comprende sensori come altimetro, barometro e bussola

Possibilità di visualizzare i risultati in tempo reale.

Garmin Forerunner 735xt

Passiamo ora al modello 735XT, un orologio GPS multisport con monitoraggio ottico, ideale per coloro che vogliono seguire molteplici attività sportive, come corsa, ciclismo, nuoto, scii e cosi via dicendo. Vanta un design elegante, comode da indossare, grazie al cinturino in silicone e l’ampio Display, il quale consente di avere tutte le statistiche a portata di polso. E se siete degli appassionati di running, questo orologio fa al caso vostro Non crea problemi a contatto con la pelle ed è abbastanza leggero quasi da non sentirlo.

L’orologio è pensato per gli atleti che hanno intenzione di monitorare i propri intensi allenamenti. Tramite uno store interno, è possibile scaricare app gratuite come nuovi quadranti per personalizzare l’orologio e widget di vario tipo.

Il dispositivo può essere usato anche al sole e mostra sul Display i dati provenienti dal radar con traffico stradale variabile. L’orologio può fornire dati riguardanti le condizioni delle prestazioni, la frequenza cardiaca durante le attività, il riepilogo degli allenamenti e offre la condivisione social, notifiche di vario tipo e controllo della musica.

L’autonomia si attesta sulle 14 ore in modalità GPS o ben 11 giorni in modalità orologio.

Suunto Spartan Sport Wrist HR

Torniamo ora al Suunto ma questa volta con lo Spartan Sport, un orologio multisport con rilevazione della frequenza cardiaca ottica, tecnologia biometrica, sensore ottico per una maggiore precisione e modalità di rilevamento cardio dinamico, permettendo a coloro che lo indossano di visualizzare la frequenza cardiaca al momento.

L’orologio mostra un grafico contenente tutti i dati statistici delle proprie sessioni, nella versione Sport vanta un altimetro basato sul GPS con 80 modalità sportive preimpostate, accelerometro integrato per la registrazione con precisione dei propri allenamenti ed altro ancora.

Garmin Fenix 5

Concludiamo con il Fenix 5S, la versione più leggera, compatta ed elegante del brand, con tutte le caratteristiche del modello 5S ma con dimensione più grande. Il nuovo modello è resistente a graffi, include mappe precaricate, vanta una memoria interna da 16 Gb ed è disponibile con lente Sapphire.

Tra le funzioni incluse troviamo Road Trip Ride e Road Trip Run. Cassa in acciaio con resistenza e impermeabilità fino a 100 metri di profondità, cinturini realizzati in pelle o metallo, Display con risoluzione di 218 x 218, giroscopio, altimetro, barometrico e molto altro.

L’orologio vanta diversi profili tra cui corsa, ciclismo, nuoto, sci e cosi via dicendo, con widget che consentono di tenere sotto controllo le proprie attività sportive. La durata della batteria si attesta sulle 24 ore in GPS.

Polar M430, Orologio GPS Multisport

Questo Polar M430 è uno dei modelli più gettonati sul mercato perchè abbastanza economico e con delle prestazioni eccezionali. Ha un design molto giovanile ed è disponibile in varie colorazioni tra cui scegliere e presenta un display molto ampio dalle quali potrete gestire tutte le funzionalità. Se lo avete al polso mentre siete in palestra potrete rilevare l’andatura, calcolare la distanza e la velocità, monitorare il percorso e calcolare le calorie perse. Inoltre potrete tener sotto controllo la frequenza cardiaca direttamente dal polso grazie al sistema di lettura ottica a 6 LED. Interessante è anche la funzione di Allenamento personalizzato grazie al servizio di Polar Flow tramite cui potrete prepararvi per una gara o darvi degli obiettivi.

Specifiche tecniche

Brand: Polar | Modello: M430 | Funzionalità: Frequenza cardiaca, lettura ottica, velocità, distanza percorsa | Autonomia: 30 ore | Peso: 51 grammi |

MAZFIT Pace Smartwatch Multisports

Lo smartwatch della Amazfit è un orologio digitale dal design accattivante che vi permetterà di poter gestire molteplici funzionalità semplicemente utilizzando il display touchscreen. E’ un multisport&qid tracking ideale per aver sotto controllo l’allenamento tutto a portata di polso. All’interno tra le funzionalità ci sono: GPS, cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno e tutte le opzioni classiche da poterlo collegare al vostro smartphone. Seppur il display sia su polso, è dotato di di Led per permetterne la leggibilità sia di giorno che di notte con un’autonomia massima di 11 giorni. Inoltre se muniti di auricolari bluetooth, potrete ascoltare la musica magari mentre correte o fate attività fisica in palestra. Viene fornito di 4GB di memoria.

Specifiche tecniche

Brand: Amazfit | Modello: Xiaomi Huami | Display: 1,34 pollici | Certificazione: IP67 | Storage: 4GB | RAM: 512 GB | Funzionalità: | Autonomia: 5-11 giorni | Peso: 249 grammi | Dimensioni: 15,2 x 13,1 x 5,4 cm | Connettività: Bluetooth, GPS, WI-FI

COROS Apex Premium Multisport

Lo smartwatch della Coros non è solo un ottimo strumento da acquistare per poter tenere sotto controllo il proprio allenamento, ma per come si presenta è anche un orologio elegante da indossare e da cui poter accedere a tutte le funzionalità. Ha un cinturino in gomma resistente ed è disponibile in varie colorazioni, è dotato due display circolare con un diametro di 42 mm e da cui è possibile monitorare la frequenza cardiaca, livello di resistenza, allenamento aerobico e un programma di allenamento di 7 giorni che potrete personalizzarlo secondo le vostre esigenze.

Specifiche tecniche

Brand: Coros | Modello: Apex Premium Multisport | Display: 42 mm | Funzionalità: cardiofrequenzimetro, livello di resistenza, allenamento personalizzato, gps, analisi completa dell’esercizio effettuato | Peso: 399 grammi | Dimensioni: 4,5 x 4,5 x 1,4 cm

Suunto Traverse

Questo smartwatch è davvero notevole per il design e per le funzionalità perchè provvisto di tutte quelle opzioni utile per il vostro allenamento. Potrete usarlo per il trekking o se siete in palestra e può seguire i vostri esercizi e utilizzarlo al tempo stesso come orologio. Provvisto di funzionalità GPS ideale per le vostre passeggiate nei boschi, tramite questo orologio potrete tracciare il vostro itinerario e calcolare la distanza percorsa, misurare i passi e le calorie consumate, rilevare la velocità di allenamento ed è provvisto di controllo meteo molto utile durante le vostre escursioni. Provvisto anche di bussola, mappe topografiche e la possibilità di condividere i vostri risultati su social network. Resistente all’acqua fino a 100 m ed equipaggiato di allerta temporale/tempesta

Specifiche tecniche

Brand: Suunto | Modello: Traverse | Autonomia: 100 ore | Funzionalità: GPS, distanza percorsa, calorie perse, velocità di allenamento, controllo meteo, bussola, mappe topografiche| Peso: 81,6 grammi | Dimensioni: 5 x 5 x 1,7 cm

Suunto Spartan Sport

Tra i tanti modelli della Suunto non può mancare lo Spartan Sport pensato per chi vuole acquistare uno smartwatch professionale senza perdere l’eleganza di un orologio al polso. Non proprio economico, è realizzato con materiali di altissima qualità e provvisto di tantissime funzioni utili sia per quando si è fuori casa che per lo sport. Tramite questo smartwatch, collegabile al vostro telefono, potrete tenere sotto controllo le varie notifiche di chiamata, ascoltare la musica e ricevere notifiche dei principali social Network. Si presenta a prima vista come un semplice orologio ma in realtà potrete monitorare le calorie bruciate, avrete a disposizione un contattassi e potrete tenere sotto controllo la frequenza cardiaca specialmente in situazioni di allenamento. Provvisto di localizzazione e tracciamento itinerario comprensivo di mappe e il percorso effettuato. Tra le funzionalità c’è inoltre: Altimetro barometrico, Bussola, Termometro, sistema di coordinate e la possibilità di condividere il percorso e l’allenamento direttamente sui social. Resistente all’acqua fino a 100 m di profondità.

Specifiche tecniche

Brand: Suunto | Modello: Spartan Sport | Autonomia: 20 ore | Funzionalità: GPS, distanza percorsa, calorie perse, velocità di allenamento, barometro, termometro, coordinate, bussola, mappe topografiche| Peso: 74 grammi | Dimensioni: 5 x 1,7 x 5 cm

Polar Ignite, Fitness Watch

Orologio molto elegante nel design in combo sicuramente con la qualità tecnica. Ultraleggero, disponibile in varie colorazioni, è l’ideale per chi fa sport e vuole tenere tutto a portata di braccio. Infatti oltre ad essere accoppiabile con il proprio smartphone, e quindi abilitato alle varie notifiche, presenta vari programmi di allenamento per perfezionare la propria giornata di esercizi. Misura la frequenza cardiaca, la velocità, la distanza percorsa, le calorie perse ed è dotato di GPS.

Specifiche tecniche

Brand: Polar | Modello: Ignite | Autonomia: 17 ore | Funzionalità: GPS, distanza percorsa, calorie perse, cronometro, ECG, frequenza cardiaca media e massima| Peso: 35 grammi |

Polar Ignite, Orologio Multisport Unisex Adulto, Nero Rame, M/L Ottieni il massimo: polar ignite, lo sportwatch unisex per chi vuole superare se stesso; ideale per allenamenti indoor o outdoor, per la palestra, esercizi di gruppo, nuoto, corsa, ciclismo, walking

Utilizzo 24/7: sottile e leggero, con interfaccia intuitiva ad un pulsante, display touch a colori, frequenza cardiaca dal polso, velocità, distanza e percorso con gps integrato, calcolo delle calorie

Nightly recharge: la funzione nightly recharge misura l'effettivo recupero durante la notte dallo stress accumulato durante il giorno

Guida allenamento quotidiano fitspark: ottieni quotidianamente suggerimenti di allenamento ed una guida personalizzata in base al tuo recupero notturno ed allo stato di forma generale

Sleep plus stages: scopri di più sulla qualità del tuo sonno attraverso un'analisi da di ogni sua fase, grazie alla nuova funzione sleep plus stages

©RIPRODUZIONE RISERVATA

