Migliori Occhiali con Telecamera Spia – Guida all’acquisto

Gli occhiali con telecamera nascosta permettono di effettuare delle registrazioni audio video in totale anonimato, possono sembrare dei normali occhiali da vista o da sole, le microcamere sono installate all’ interno della montatura, non sono visibili all’ esterno e registrano su memoria sd card espandibile fino a 32gb, per ottenere diverse ore di registrazione.

Quando bisogna scegliere degli occhiali con telecamera, è buono sceglierli con una buona garanzia, così nel caso in cui il dispositivo sia difettoso o se si rompe, grazie alla garanzia è possibile sostituirli o ripararli gratuitamente.

Tra gli occhiali con telecamera spia, ci sono anche quelli da sole polarizzati, che sono in grado di garantire il 100% di protezione dai raggi UVA e UVB che possono danneggiare la vista. In questo articolo vogliamo illustrarvi alcuni tra i migliori occhiali con telecamera spia che ci sono in commercio attualmente e che si possono trovare soprattutto su Amazon.

Topiky

La fotocamera degli occhiali Topiky, registra a 1080 a 30 fps o 720 a 60 fps. Questa fotocamera presenta un obiettivo grandangolare di 110°, si inclina fino a 12° in alto e 10° verso il basso. Ha un doppio microfono stereo AAC2, i due microfoni si trovano sul telaio anteriore e garantiscono un’eccellente qualità del suono.

Offre il sensore CMOS da 5 megapixel che è in grado di catturare una migliore qualità dell’immagine, migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e basso consumo energetico. Grazie al WiFi integrato, consente di collegare gli occhiali all’app iOS/Android per cambiare le impostazioni o per salvare e condividere i video. Presenta una batteria da 200 mAh che permette un autonomia di circa 1,5 ore.

Specifiche tecniche

Brand: Topiky | Colore: Nero | Formato video: Avi | Risoluzione video: 1920 x 1080 pixel | Rapporto video: 16:9 | Risoluzione: 5 megapixel | Alimentazione: 200 mAh | Memoria esterna: 32GB (non inclusa nella confezione) | Lunghezza interna del vetro: 140 mm / 5,51 pollici | Peso: 138 grammi

Topiky Occhiali per Fotocamera da Esterno, Occhiali da Sole HD USB Ricaricabile 1920x1080, visore grandangolare, videocamera per videoregistratore, registratore per Occhiali ☀ 【Occhiali da sole di registrazione】 - Risoluzione video 1920 x 1080 Rapporto video 16: 9 Risoluzione immagine 5MP Videocamera 1080P per videocamera sportiva in vetro HD. La telecamera invisibile al centro del vetro promette un'ampia visione di registrazioni e immagini video ad alta risoluzione.

☀ 【Supporta memoria 32G】 - Lo slot per scheda si trova sulla gamba degli occhiali e supporta schede TF esterne con un massimo di 32G, sufficienti per ore di registrazione video.

☀ 【Premium durevole】 - Gli occhiali sono realizzati in materiale ABS di alta qualità, robusto e resistente.

☀ 【Design degli occhiali da sole】 - La fotocamera per occhiali è una fotocamera premium. È leggero e portatile e sembra un normale occhiale da sole. Mini interfaccia USB a 5 pin

☀【 Photography Fotografia all'aperto】 - Ottimo strumento fotografico per sport all'aria aperta, ciclismo, sci, motociclismo.

SportXtreme OverLook GX-9

Gli OverLook GX-9 sono occhiali sportivi con videocamera ad alta definizione che permette riprese spettacolari mentre si pratica il vostro sport preferito. Presenta una risoluzione video HD 1080p (1920×1080) 30fps e HD 720p (1280×720) 60fps. possiede una batteria incorporata al litio da 5V DC/500mAh che permette un tempo di registrazione di circa 50 minuti.

Specifiche tecniche

Brand: SportXtreme | Modello: GX – 9 | Risoluzione Video: HD 720p (1280×720) | Angolo di ripresa: 135 gradi | Interfaccia: USB 2.0 | Colore Lenti incluse: lenti scure, gialle, a specchio e trasparenti | Slot memoria: MicroSD/SDHC fino a 32GB (si consiglia l’uso di schede microSD classe 10) |

Offerta SportXtreme GX-9 Occhiali con Videocamera Incorporata HD720p per Attività Sportive, Grandangolo 135°, Lenti Polarizzate Risoluzione Video: HD 720p (1280x720) - CCD 3 Mega pixels CMOS

Angolo di ripresa: 135 gradi

Interfaccia: USB 2.0

Colore Lenti incluse: lenti scure, gialle, a specchio e trasparenti

Occhiali VideoCamera 720p, 4 Lenti polarizzate, Cavo standard Mini USB, Custodia Semirigida, Panno per pulizia, Alimentatore, Manuale

BeiLan 4.1

I BeiLan sono occhiali da sole polarizzati ad alta definizione: hanno una risoluzione video 1920X1080 (FHD) in formato AVI e una fotocamera da 12 megapixel con angolo di visione ampio 270 gradi. Grazie alla funzione di protezione UV e polarizzata, gli occhiali riducono la luminosità e l’abbagliamento della luce in modo da proteggere gli occhi e rendere la vista più chiara. Presentano un telaio resistente e flessibile: estremamente portatile e pratico. Si adatta a molte occasioni, come il ciclismo, la corsa, la caccia, la pesca, il viaggio, l’arrampicata, l’escursionismo e così via. Specifiche tecniche Brand: Beilan | Modello: BTG-368 | Peso: 190 grammi | Dimensioni: 19.6 x 9.4 x 7.6 cm | Bluetooth: 4.1 | Regolazione: 270 gradi | Include: Lenti polarizzate BeiLan 4.1 Bluetooth Occhiali da sole con cuffia stereo senza fili Cuffie con 4 paia di obiettivi Vivavoce Musica Lettore MP3 Chiamata telefonica per tutti gli Smart Phone iOS Android o Tablet per PC Bluetooth 4.1 Gli occhiali da sole Bluetooth possono ascoltare musica, supportare rispondere / rifiutare una chiamata. Supporto vocale e funzione di segnalazione del numero di telefono quando arrivano le chiamate, passaggio automatico alla modalità di conversazione telefonica quando si effettuano e si ricevono chiamate.

4 colori diversi di lenti resistenti e alla moda, offre protezione anti-riflesso e ultravioletto. Occhiali Flip-up. Auricolari Hi-Fi integrati direttamente sul telaio e regolabili a 270 gradi per una vestibilità comoda.

L'obiettivo può essere sostituito, con tre obiettivi, lenti polarizzabili sostituibili, obiettivi per la visione notturna, molto fresco e per prevenire le radiazioni ultraviolette, è possibile sostituirli in qualsiasi momento.

Elegante aspetto combinato con un design unico. Si può godere di parlare nusic o mani libere con i tuoi amici nel sole senza dispersione e proteggere i vostri occhi e vista. Estremamente confortevole e sicuro per i ciclisti, i corridori, gli escursionisti ecc.

Adatto per iPhone iPod iPad iPhone Inoltre Samsung Galaxy Note HTC Sony Xperia Nokia Lumia e tutti gli altri telefoni Bluetooth mobili intelligenti cellulari o PC Compresse con la funzione Bluetooth. Mofek 1920 x 1080 HD Spy Camera

I Mofek hanno una videocamera CMOS da 5 megapixel in grado di catturare video in alta qualita (1920 * 1080) e anche di scattare foto. Ha un design a due pulsanti, uno per scattare foto l’altro per la registrazione, facile da usare ed ha una batteria da 250mAh, batteria al litio ricaricabile, impiega un tempo di ricarica di 3 ore e un autonomia di 60 minuti.

Specifiche tecniche

Brand: Mofek | Modello: Spy camera | Risoluzione video: 1920×1080 | Fotogrammi video: 30 f/s | Formato video: AVI | Formato fotografico: JPEG | Pixel: 5MP | Interfaccia USB: 2.0 | Tempo di carica: circa 3 ore | Capacità della batteria: integrata 280 mAH | Supporto di memoria: fino a 32 GB

Mofek 1920 * 1080 HD Spy Camera Occhiali Telecamera Nascosta Glasses Sport Videocamere Spiare Pinhole Occhiali (nero) Risoluzione video: 1920 * 1080; Video frame rate: 20 ~ 30fps

registrazione video in tempo reale, formato video AVI, durante la registrazione, la camera salverà i file registrati automaticamente ogni 3 minuti.

Funzione di registrazione della TF scheda, supporto massimo 32G (8GB incluso)

Vita di funzionamento di batteria: batteria di funzionamento 60min tempo di vita, capacità di batteria 250mAh, batteria al litio ricaricabile, tempo di ricarica di 3 ore

Design a due pulsanti, uno per scattare foto l'altro per la registrazione, facile da usare.

WISEUP 16GB 1920x1080P HD

I WISEUP sono occhiali da sole che sono in grado di supportare la registrazione audio e video contemporaneamente. Ha una risoluzione video 1920x1080P HD, con formato video AVI. Possiede una SD card incorporata da 16 gb, supporta un sd card massimo finono a 64 gb. Presenta una batteria da 500mAH: batteria ricaricabile per circa 2 ore di registrazione video continua. Ha un obiettivo grandangolare che offre un ampia visione a 142 gradi.

Specifiche tecniche

Brand: WiseUP | Modello: WP-GL9000 | Risoluzione video: 1920x1080P | Formato video: AVI | Capacità della batteria: 250mAh | Video Frame Rate: 25-30fps | Memoria incorporata: 16 GB Micro SD Card | Tempo di ricarica: 5 ore

WISEUP 16GB 1920x1080P HD Microcamere Spia Occhiali da Sole Macchina Fotografica Mini DV Videocamere Eyewear Videoregistratore Registrazione Video: registrazione video in tempo reale e supporta anche il formato video AVI e formato di compressione video M-JPEG

Scheda SD 16GB Micro: questa macchina fotografica occhiali spia ha 16GB Micro SD Carta incorporato e supporta 32 GB Micro Scheda SD in Max.

Alta Definizione: occhiali spia 1920x1080P HD, piena risoluzione video HD registrato gli eventi sono sempre cristalline.

Tempo di Batteria di Funzionamento: 70min operativo tempo di vita della batteria, 250mAh capacità della batteria e si tratta di una batteria al litio ricaricabile, circa 5 ore per la ricarica con porta mini USB.

Equipaggiamento di moda: questa camera spia basta guardare come un normale occhiali, è difficile sapere si tratta di una macchina fotografica, si può indossare come un equipaggiamento di moda.

Snapchat Spectacles 2 Gli occhiali Snapchat Spectacles 2 sono resistenti all’acqua, questi sono stati progettati per sopravvivere a feste in piscina e giornate di pioggia. Possono anche scattare foto e registrare video a una profondità di pochi centimetri sott’acqua. Grazie alla custodia in dotazione, si possono ricaricare fino a 4 volte anche se si è fuori casa. Gli Spectacles registrano foto e video in formato circolare HD, per rivivere i vostri ricordi esattamente come li avete vissuti. Quando il telefono è nelle vicinanze, gli Spectacles si sincronizzano con Snapchat in modalità wireless. Così potrete condividere i vostri momenti preferiti con i votri amici su Snapchat o esportarli nel rullino del vostro telefono. Specifiche tecniche Brand: SnapChat | Modello: Spectacles 2.0 | Dimensioni: 9 x 17.2 x 13.4 cm | Peso: 45,4 grammi | Carica: Registrazione fino a 70 video in una sola ricarica | SnapChat Spectacles 2 Original - HD Video Sunglasses Made for Premi. Riproduci: premi il pulsante per iniziare a registrare un video di 10 secondi dalla tua prospettiva. Premi di nuovo per estendere la durata della registrazione fino a 30 secondi. Tieni premuto per scattare una foto.

Resistenti all'acqua: gli Spectacles sono progettati per sopravvivere a feste in piscina e giornate di pioggia. Possono anche scattare foto e registrare video a una profondità di pochi centimetri sott'acqua!

Ricaricali in movimento: registra oltre X video o Y foto con una sola ricarica. Ricarica gli Spectacles fino a quattro volte con la Custodia di ricarica in dotazione.

A schermo intero e formato circolare: gli Spectacles registrano foto e video in formato circolare HD, per rivivere i tuoi ricordi esattamente come li hai vissuti.

Sincronizzati e invia: quando il telefono è nelle vicinanze, gli Spectacles si sincronizzano con Snapchat in modalità wireless. Così potrai condividere i tuoi momenti preferiti con i tuoi amici su Snapchat o esportarli nel rullino del tuo telefono.

