Migliori giocatori Under 20. Il portale Four-Four-Two ha stilato una classifica dei migliori 50 giocatori under 20 dell’attuale panorama calcistico europeo . Ci sono giovani davvero illustri che potrebbero diventare dei grandi fenomeni in futuro mentre altri già affermati. Unica nota dolente è che non c’è neanche un italiano in lista. C’è anche una conoscenza della Serie A.

Il calcio ruota sicuramente attorno ai giovani. Tantissimi sono i club che hanno un vivaio giovanile davvero ricco di fenomeni. Tra questi ad avere grande lustro è sicuramente la famosa cantera del Barcellona che ha sfornato diversi fenomeni. Il portale Four-Four-Two ha voluto stilare una classifica dei migliori 50 giocatori under 20 nel calcio.

Non è un caso che la squadra catalana abbia ben due giocatori sul podio. Nessun italiano, invece, presente nei 50 nomi stilati dal sito. C’è , però, un volto noto del campionato di Serie A . Si tratta di Joshua Zirkzee, giocatore del Bayern Monaco arrivato in prestito al Parma, che occupa la trentaquattresima posizione.

Migliori giocatori Under 20, la lista completa

1 – Ansu Fati (Barcelona), 18 anni

2 – Jude Bellingham (Borusia Dortmund), 17 anni

3 – Pedri (Barcellona), 18 anni

4 – Curtis Jones (Liverpool), 19 anni

5 – Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), 18 anni

6 – Ryan Gravenberch (Ajax), 18 anni

7 – Eduardo Camavinga (Rennes), 18 anni

8 – Bukayo Saka (Arsenal), 19 anni

9 – Mason Greenwood (Manchester United), 19 anni

10 – Takefusa Kubo (Real Madrid, ceduto al Getafe), 19 anni

11 – Gabriel Martinelli (Arsenal), 19 anni

12 – Reinier (Real Madrid, ceduto al Borussia Dortmund), 19 anni

13 – Rayan Cherki (Lione), 17 anni

14 – Mohamed Ihattaren (PSV), 18 anni

15 – Fabio Silva (Wolverhampton), 18 anni

16 – Jamal Musiala (Bayern), 17 anni

17 – Amad Diallo (Manchester United), 18 anni

18 – Kangin Lee (Valencia), 19 anni

19 – Tanguy Nianzou (Bayern), 18 anni

20 – Harvey Elliott (Liverpool, ceduto al Blackburn), 17 anni

21 – Gabriel Verón (Palmeiras), 18 anni

22 – Billy Gilmour (Chelsea), 19 anni

23 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), 17 anni

24 – Rayan Ait-Nouri (Angers, ceduto al Wolverhampton), 19 anni

25 – Yunus Musah (Valencia), 18 anni

26 – Ander Barrenetxea (Real Sociedad), 19 anni

27 – Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), 16 anni

28 – Joao Pedro (Watford), 19 anni

29 – Jérémy Doku (Rennes), 18 anni

30 – Thiago Almada (Velez), 19 anni

31 – William Saliba (Arsenal, ceduto al Nizza), 19 anni

32 – Naci Ünüvar (Ajax), 17 anni

33 – Neco Williams (Liverpool), 19 anni

34 – Joshua Zirkzee (Bayern, ceduto al Parma), 19 anni

35 – Ki-Jana Hoever (Wolverhampton), 18 anni

36 – Yari Verschaeren (Anderlecht), 19 anni

37 – Michael Olise (Reading), 19 anni

38 – Bryan Gil (Siviglia, ceduto all’Eibar), 19 anni

39 – Facundo Pellistri (Manchester United, ceduto all’Alavés), 19 anni

40 – Charles De Ketelaere (Bruges), 19 anni

41 – Folarin Balogun (Arsenal), 19 anni

42 – Karim Adeyemi (Salisburgo), 18 anni

43 – Benoit Badiashile (Monaco), 19 anni

44 – Louie Barry (Aston Villa), 17 anni

45 – Adil Aouchiche (Saint-Etienne), 18 anni

46 – Yusuf Demir (Rapid Vienna), 17 anni

47 – Olivier Aertssen (Ajax), 16 anni

48 – Rhys Williams (Liverpool): 19 anni

49 – Konrad de la Fuente (Barcellona), 19 anni

50 – Ben Chrisene (Aston Villa), 17 anni

