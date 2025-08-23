Migliori Bici Elettriche Cinesi 2025: guida completa all’acquisto

Le bici elettriche cinesi stanno vivendo un vero e proprio boom, conquistando sempre più appassionati grazie a un rapporto qualità-prezzo difficile da battere. Negli ultimi anni i produttori cinesi hanno compiuto enormi passi avanti, offrendo modelli curati nel design, affidabili e ricchi di funzionalità avanzate. Batterie performanti, motori silenziosi, telai leggeri e connettività smart sono ormai caratteristiche comuni anche su fasce di prezzo contenute, rendendo le e-bike cinesi un’opzione interessante per chi cerca un mezzo ecologico e versatile.

Perché scegliere una bici elettrica cinese

Fino a pochi anni fa, le e-bike prodotte in Cina erano considerate un’alternativa economica, ma non sempre di qualità. Oggi la situazione è cambiata: le aziende cinesi investono in ricerca e sviluppo, utilizzano componenti di marchi rinomati come Samsung, LG e Shimano, e offrono modelli competitivi sotto ogni punto di vista.

I vantaggi principali sono:

Prezzi accessibili rispetto ai brand europei e americani.

rispetto ai brand europei e americani. Ampia varietà di modelli per città, trekking, cargo, pieghevoli e fuoristrada.

per città, trekking, cargo, pieghevoli e fuoristrada. Componentistica aggiornata , con batterie di lunga durata e freni a disco idraulici.

, con batterie di lunga durata e freni a disco idraulici. Innovazione tecnologica: sensori di coppia, display LCD, app dedicate e sistemi di connettività.

Normativa italiana e requisiti legali

Prima di acquistare una bici elettrica cinese è importante conoscere la normativa vigente:

Potenza massima : 250 W nominali per circolare liberamente su strada.

: 250 W nominali per circolare liberamente su strada. Velocità limitata : l’assistenza deve interrompersi automaticamente a 25 km/h.

: l’assistenza deve interrompersi automaticamente a 25 km/h. Pedalata assistita obbligatoria : il motore funziona solo quando si pedala.

: il motore funziona solo quando si pedala. Acceleratore : non è consentito, se non per la funzione “walk assist” fino a 6 km/h.

: non è consentito, se non per la funzione “walk assist” fino a 6 km/h. Modelli oltre 250 W: le e-bike più potenti rientrano nella categoria dei ciclomotori e richiedono targa, casco e assicurazione.

Verifica sempre che il modello scelto sia conforme agli standard europei e che disponga della certificazione CE, requisito fondamentale per la sicurezza e la circolazione su strada.

Caratteristiche da valutare prima dell’acquisto

Motore e gestione della potenza

Il motore rappresenta il cuore di ogni e-bike e ne determina le prestazioni. I modelli cinesi offrono soluzioni per ogni esigenza:

Motore al mozzo posteriore : ideale per chi cerca semplicità e affidabilità.

: ideale per chi cerca semplicità e affidabilità. Motore centrale : migliore distribuzione del peso, consumi più efficienti e ottime prestazioni in salita.

: migliore distribuzione del peso, consumi più efficienti e ottime prestazioni in salita. Sensore di coppia: regola l’assistenza in base alla forza esercitata sui pedali, offrendo una pedalata più naturale e riducendo il consumo energetico.

Batteria e autonomia reale

La capacità della batteria, espressa in Wh (Wattora), è uno degli aspetti più importanti da considerare. Per un utilizzo urbano quotidiano bastano circa 350-450 Wh, mentre per lunghi percorsi o trekking è consigliata una batteria da 500 Wh o superiore. È importante controllare anche la qualità delle celle e la presenza di sistemi di gestione intelligente (BMS) che proteggono da surriscaldamenti e sovraccarichi.

Sicurezza e freni

Le moderne bici elettriche cinesi montano quasi sempre freni a disco idraulici, ormai considerati lo standard per garantire frenate efficaci in ogni condizione. Nei modelli più economici si possono trovare ancora freni meccanici, accettabili per un uso cittadino ma meno performanti in discesa o sul bagnato.

Comfort e accessori

Telaio : l’alluminio è il materiale più diffuso, leggero e resistente alla corrosione.

: l’alluminio è il materiale più diffuso, leggero e resistente alla corrosione. Sospensioni : una forcella ammortizzata migliora il comfort su sterrato o strade dissestate.

: una forcella ammortizzata migliora il comfort su sterrato o strade dissestate. Ruote : i modelli urbani montano cerchi da 27,5” o 28” per una guida fluida, mentre le fat bike con ruote larghe da 20” o 26” garantiscono stabilità su sabbia, neve e terreni difficili.

: i modelli urbani montano cerchi da 27,5” o 28” per una guida fluida, mentre le con ruote larghe da 20” o 26” garantiscono stabilità su sabbia, neve e terreni difficili. Accessori integrati: luci LED, parafanghi, portapacchi e display multifunzione migliorano la praticità e l’esperienza di guida.

Vantaggi e limiti delle e-bike cinesi

Vantaggi:

Prezzi competitivi con ottima dotazione di serie.

Componentistica aggiornata con batterie performanti e motori silenziosi.

Ampia gamma di modelli per ogni utilizzo.

Innovazioni tecnologiche rapide grazie a investimenti crescenti.

Limiti:

Nei modelli più economici l’assistenza post-vendita può essere carente.

Alcuni modelli potenti non sono omologati per l’uso su strada.

È importante verificare la disponibilità dei ricambi e la presenza di centri assistenza affidabili.

Consigli finali per un acquisto sicuro

Verifica che la bici sia certificata CE e conforme alla normativa europea.

e conforme alla normativa europea. Controlla l’affidabilità del venditore e preferisci rivenditori con magazzino in Europa .

. Assicurati che i ricambi principali siano facilmente reperibili.

Considera il tipo di utilizzo: urbano, trekking, pieghevole, cargo o off-road.

Valuta la capacità della batteria in base ai tuoi spostamenti quotidiani.

Le bici elettriche cinesi sono ormai una realtà consolidata, capaci di offrire prestazioni elevate, autonomia competitiva e tecnologie avanzate a prezzi accessibili. Che tu cerchi un mezzo per muoverti in città, affrontare sentieri collinari o semplicemente goderti passeggiate nel tempo libero, il mercato cinese offre modelli per ogni esigenza. Con la giusta attenzione a normativa, certificazioni e qualità dei componenti, è possibile scegliere un prodotto affidabile e duraturo, risparmiando senza rinunciare a comfort e sicurezza.

Le migliori Bici elettriche cinesi

YOBACARID 14" Bici Elettrica Pieghevole, 36V 6.0AH Batteria 250W Motore, Fino a 25-35km, Freni a Doppio Disco e Velocità Massima di 25 km/h Bici E-Bike per Adulti 【Piccolo ma potente】 Con motore da 250 W e batteria rimovibile da 36V 6.0Ah, la bici elettrica raggiunge 25 km/h e ha una portata di 35km in modalità elettrica e 50km in modalità assistita. Ideale per viaggi urbani e passeggiate rilassate.

【25-35 km di autonomia】L'e bike può raggiungere un'autonomia massima di 25-35 km in modalità di pedalata assistita (autonomia massima fino a 35 km in modalità di guida elettrica pura), che può soddisfare pienamente i tuoi spostamenti quotidiani

【Sedile Regolabile in 3 Modalità di Guida】 Modalità elettrica pura, modalità di guida fitness e modalità ciclomotore, controllo della velocità a tre velocità e Indicatore della batteria, puoi scegliere liberamente. L'altezza del sedile e del manubrio può essere regolata, il che è adatto a persone di diverse corporature per trovare la posizione migliore per una guida confortevole. Adatto per adolescenti e adulti.

【Pieghevole e conveniente】 Questa bici elettrica è pieghevole per una facile conservazione e trasporto, ideale per andare a scuola, al lavoro, fare shopping e visitare amici e familiari. Inoltre, si distingue per il suo design compatto come bici elettrica pieghevole.

【Soddisfazione garantita】 Le biciclette elettriche vengono consegnate assemblate al 85%, facili da completare! Contattaci in qualsiasi momento per ottenere assistenza dai nostri ingegneri 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Bicicletta Elettrica Pieghevole X40, 14 Pollici, 250W, Batteria 36V 6Ah, Autonomia 20-25 km, Velocità Massima 25 km/h, Doppio Freno a Disco 🚲【Conformità alle normative europee sul traffico】 Acezozla X40 bici elettricaè pienamente conforme alle normative europee sul traffico stradale. La potente batteria da 48V 6Ah e il motore brushless possono raggiungere una velocità di 25 km/h. L'autonomia del booster è di 25km. L'autonomia della bicicletta a pedalata assistita è fino a 50 chilometri.

🚲【Guida fluida e confortevole】 la e-bike Acezozla X40 è dotata di un sensore di coppia per una guida fluida e silenziosa. Il telaio in alluminio 6061, la forcella a sospensione anteriore, il sellino e il manubrio regolabili garantiscono una guida fluida e confortevole a tutte le altezze, mentre le ruote in alluminio da 14 pollici si adattano a tutti i terreni per garantire stabilità e versatilità.

🚲【Design pieghevole e trasportabile】 la bicicletta elettrica Acezozla X40 è pieghevole e perfetta per il campeggio o il trasporto in auto. Il sedile in morbida pelle e le ruote larghe offrono un comfort ottimale per i vostri viaggi. Le luci anteriori e posteriori garantiscono una guida sicura anche di notte.

🚲【Frenata sicura e velocità regolabile】 l'ebike Acezozla X40 è dotata di freni a disco anteriori e posteriori da 180 mm per una frenata sicura ed efficace, mentre il sistema di cambio a 3 velocità consente di scegliere la velocità ideale per una pedalata veloce o facile, a seconda delle proprie esigenze.

🚲【Sicurezza e funzionalità】 il faro ultra-luminoso garantisce una guida sicura anche di notte. Il display fornisce tutte le informazioni necessarie sulla bicicletta, tra cui la velocità, l'assistenza del motore, l'indicazione del livello della batteria, ecc. La bicicletta Acezozla X40 offre un'esperienza di guida comoda e conveniente per il lavoro, il pendolarismo o il tempo libero.

Bodywel T16PRO Bicicletta Elettrica Pieghevole, Portatile da 14" con Batteria 36V/7.8Ah, Motore da 250W, Display LED da 4.5", Ammortizzazione Completa, Bluetooth APP, Unisex (Bianco) 【Bicicletta da città per pendolari】L'ebike Bodywel T16PRO è dotata di pneumatici antiurto da 14 pollici, che assicurano una guida fluida su diverse superfici stradali. Il suo potente motore da 250W, abbinato a una batteria al litio da 36V 7,8Ah, garantisce una velocità massima di 25 km/h, distanza massima 25-45km (sotto il livello PAS 1). Che si tratti di percorrere le strade cittadine o di affrontare pendenze moderate fino a 15 gradi, questa ebike per adulti offre prestazioni affidabili ed efficienti.

【Design portatile e pieghevole】Progettato pensando alla portabilità, il T16PRO è dotato di un manubrio pieghevole che lo rende facile da riporre e trasportare (dimensioni piegate: 130 x 61 cm). Portatelo ovunque e riponetelo comodamente nel bagagliaio dell'auto o sotto la scrivania al lavoro. Questo design compatto non compromette le prestazioni, offrendo il perfetto equilibrio tra convenienza e funzionalità.

【Comfort e stabilità】Sperimentate una guida confortevole con la forcella a sospensione anteriore e l'ammortizzatore centrale del T16PRO'. Queste caratteristiche lavorano insieme per ridurre le asperità e le vibrazioni, garantendo una guida stabile e piacevole anche su superfici irregolari. La sella regolabile (76-99 cm) si adatta a ciclisti di diverse altezze (140-185 cm) e supporta un carico massimo di 264 libbre/120 kg, consentendo di trovare la posizione di guida ideale.

【Caratteristiche di sicurezza】T16PRO è dotato di freni a doppio disco che offrono prestazioni di frenata superiori e distanze di arresto ridotte. Il fanale anteriore, il fanale posteriore e il campanello per biciclette migliorano la visibilità e la sicurezza, in particolare durante le uscite notturne. Pedalate in tutta tranquillità sapendo che la vostra sicurezza è al primo posto.

【Montaggio senza problemi 】Il T16PRO arriva preassemblato al 90%, il che lo rende facile e veloce da installare. Dedicate meno tempo al montaggio e più tempo alla guida.

HillMiles Bici Elettrica Per Adulti Da 26", 7 Velocità Bicicletta Elettrica da 36V 13Ah Batteria Rimovibile, 25km/h & Autonomia di 80-100km E-bike Per Pendolari Urbani, IP65 impermeabile (Green) 🚲【Batteria a lunga durata da 468Wh】la bici elettrica è dotata di una batteria rimovibile integrata da 36V 13Ah, che può garantire fino a 80km di autonomia dopo una singola carica di circa 4-5 ore e può persino raggiungere i 100km in modalità PAS, consentendoti di andare liberamente ovunque tu voglia.

🚲【Motore potente】MileCity1 Ebike è dotata di un motore potente per fornire potenza sufficiente per un'accelerazione e una salita fluide, con una velocità massima di 25 km/h, sistema di cambio a 7 velocità, 5 modalità di guida per garantire che tu possa sempre trovare il ritmo giusto per la guida, rendendolo un eccellente pendolare in città

🚲【Design pratico】Il pendolare urbano è dotato di fari a LED, che possono essere accesi premendo il tasto "+" sul display per 3 secondi. Il portapacchi posteriore con una capacità di carico di 25 kg viene utilizzato per trasportare le necessità. Il display LCD può controllare la modalità di potenza e velocità. La batteria impermeabile IP65 e integrata è più bella e la batteria di sblocco della chiave si concentra sulle prestazioni antifurto, quindi non devi preoccuparti della bicicletta elettrica quando esci.

🚲【Ammortizzatore anteriore per una guida fluida e confortevole】La mountain bike elettrica da 26 pollici è dotata di pneumatici fuoristrada e di una forcella anteriore ammortizzante, che garantiscono una guida confortevole su una varietà di superfici, dalle strade cittadine ai sentieri leggeri, riducendo al minimo vibrazioni e urti.

🚲【Telaio stabile e adatto alla maggior parte delle persone】Il telaio della bicicletta elettrica per adulti da 27 kg è realizzato in materiale di acciaio al carbonio di alta qualità, che è più stabile e può sopportare un peso di 120 kg. Il sedile regolabile è adatto per ciclisti urbani uomo/donna da 155-185 cm.

Nilox, Bike X0, Bici Pieghevole, Facile da Trasportare, Design Moderno, con Telaio Opaco in Acciaio, Bicicletta Leggera, 12 kg di Peso, con Cerchi in Alluminio da 20" NILOX X0 BICI PIEGHEVOLE- Facilmente ripiegabile in poche mosse, la puo trasportare in qualsiasi momento della tua giornata, sui mezzi di trasporto o nel portabagagli della tua auto

DESIGN ACCATTIVANTE E MODERNO: È caratterizzata da un design accattivante e moderno, grazie ai cerchi in alluminio da 20” e al solido telaio opaco in acciaio dal peso di soli 12 kg

PER UNA GUIDA CONFORTEVOLE: Massima comodità garantita dalla sella ergonomica e dal manubrio comfort, che permettono un’esperienza piacevole in qualsiasi situazione

PRATICA E LEGGERA: E’ inoltre dotata di freni a pattino e pratici pedali richiudibili; ha dimensioni di 150x65x110 cm (Lunghezza x Profondità x Altezza) e peso di 12 kg

CON NILOX PRENDITELA COMODA ARRIVANDO PRIMA DI TUTTI GLI ALTRI: Movimento, tecnologia e scelte sostenibili per uno stile smart e sempre al passo con i tempi; naturalmente, senza fermarsi mai

DailySports Bici Elettrica Pieghevole, 250W Motore 36V Batteria Velocità Massima 25 km/h Autonomia 30-40km Doppio Freno a Disco Bici Elettrica Per Adulti, 12'' E-bike Per Pendolari Urbani 【Piccolo ma Potente】Questa bicicletta elettrica adulti è dotata di un motore da 250W e una batteria 36V, con una velocità massima di 25 km/h e un'autonomia fino 30-40km. Gli pneumatici da 12'' garantiscono una pedalata più fluida e confortevole. Ideale per viaggi urbani e passeggiate rilassate

【Guida Comoda e Sicura】La bici elettrica ha un sedile ampio ed è dotata di ammortizzatori che offrono un elevato assorbimento degli urti, aiutandoti a controllare meglio la direzione. I freni a doppio disco anteriore e posteriore migliorano significativamente la sicurezza e le luci anteriore e posteriore garantiscono la tua sicurezza quando viaggi di notte

【Sedile Regolabile in 2 Modalità di Guida】La ebike offre due modalità di utilizzo, pedalata assistita e pedalata normale. Puoi scegliere la modalità assistita per viaggi più lunghi o per fare esercizio. L'altezza del sedile e del manubrio può essere regolata, il che è adatto a persone di diverse corporature per trovare la posizione migliore per una guida confortevole

【Pieghevole& LCD Display】Questa bici elettrica pieghevole pesa 21 kg e può trasportare un massimo di 120 kg, il che la rende facile da riporre e trasportare, ideale per andare a scuola, al lavoro. Il display fornisce tutte le informazioni necessarie sulla bicicletta, tra cui la velocità, l'assistenza del motore, l'indicazione del livello della batteria, ecc

【Assistenza Clienti】Il prodotto nella confezione non è completamente installato. Dopo aver ricevuto il pacco, è necessario eseguire l'assemblaggio finale del 5% del prodotto secondo le istruzioni. Offriamo un anno o sei mesi di assistenza clienti per diverse parti di questa E-bike. Per qualsiasi domanda, il nostro team di assistenza clienti professionale è sempre pronto ad aiutarti

Traotay 14" Bicicletta elettrica, Bici Elettrica Adulto 36V 10AH Batteria al Litio, Max Velocità 25km/h, Fino a 30-45km, Bike Elettrica Uomo Donna, Pedalata Assistita 【Motore Potente】: La bici elettrica è dotata di un motore brushless ad alta velocità da 250 W che supporta una velocità massima di 25 km/h(Velocità di funzionamento al minimo), assicurando il massimo delle prestazioni in salita e liberandoti da lunghe e mozzafiato salite

【Batteria di Grande Capacità】: La batteria al litio da 36V 10Ah ha un'autonomia di circa 30-45 chilometri con una singola carica e una durata della batteria di 3-4 ore, fornendo energia sufficiente per i tuoi spostamenti quotidiani

【Guidare in Sicurezza】：Dotata di freno a disco, la bicicletta elettrica offre una potenza di arresto affidabile e ampia su salite ripide, strade sconnesse . Ammortizzatore, forte assorbimento degli urti, aiuta a controllare meglio la direzione. Aggiungi più sicurezza alla tua corsa

【Portatile e Leggero】: Il design pieghevole è facile da trasportare e consente di risparmiare spazio. Il peso della moto è di 21 kg e il carico massimo è di 120 kg. Adatto a persone con un'altezza di 150-180 cm

【Assistenza Clienti】:La soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità. Per parti diverse, forniamo 6-12 mesi di servizio di garanzia. Forniamo supporto tecnico e un rapido servizio post-vendita in Europa. Se hai domande sulle bici elettriche, ti preghiamo di contattarci e le risolveremo per te entro 24 ore

Eleglide Bicicletta Elettrica, MTB-1 Plus 29", Bici Elettrica, Mountain Bike Elettrica, MTB elettrica Batteria Rimovibile 12,5 Ah, 21 Velocità, bicicletta elettrica pedalata assistita 🚵【Motore potente e batteria grande】 Eleglide MTB-1 Plus è dotato di un potente motore brushless da 250 W che fornisce una potenza costante e forte e consente alla bici di accelerare fino a 25 km/h. Con una batteria agli ioni di litio da 12,5 Ah sostituibile, può funzionare fino a 100 km (62 miglia) in modalità assistita, perfetta per i tuoi lunghi viaggi

👍【Pneumatici CST da 29 "x2,1"】 La bici MTB-1 Plus è dotata di pneumatici CST più grandi da 29 pollici che possono adattarsi a una varietà di superfici stradali. Per rotolare agevolmente su sentieri accidentati di montagna, la superficie del pneumatico ha un design speciale che può ridurre drasticamente l'impatto causato dai dossi sulla strada

🚴【Cambio a 21 velocità】 La bicicletta elettrica è migliorata con i deragliatori professionali. Il deragliatore anteriore ha 3 marce e quello posteriore ha 7 marce. Con l'aiuto dei deragliatori, puoi goderti una corsa più veloce e più facile

👍【Sospensione idraulica con blocco】 L'Eleglide MTB-1 Plus è progettato con un ammortizzatore idraulico dotato di blocco, che offre un'esperienza di guida più confortevole

🚴‍♀️【5 livelli di assistenza e modalità camminata a 6 km/h】 In modalità assistenza, puoi passare da 5 livelli di pedalata assistita, inclusi 12, 16, 20, 23 e 25 km/h. Con la modalità camminata a 6 km/h, puoi camminare in bicicletta facilmente e senza sforzo

Offerta VARUN Bici Elettrica, 26'' Bici Elettrica Pieghevole, Motore da 250W, Batteria da 48V 374,4Wh, Doppia Sospensione, Mountain Bike Elettrica a 7 Velocità Adatto a Tutti i Terreni Potente, Conforme e Sicura: Le bici elettrica sono dotate di un motore ad alta efficienza da 𝟐𝟓𝟎𝐖, 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐔𝐄, e di una batteria ad alta capacità da 𝟒𝟖𝐕 𝟑𝟕𝟒,𝟒𝐖𝐡 che fornisce una potenza duratura e un'autonomia stabile, autonomia fino a 30-𝟕𝟎 𝐤𝐦 facilitando la gestione delle salite e delle lunghe distanze e garantendo viaggi sicuri e conformi, senza preoccupazioni

Sistema di Assorbimento Degli Urti su Tutti i Terreni: il design a 𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐫𝐛𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 degli urti di questa Mountain Bike Elettrica (assorbimento degli urti della forcella + assorbimento degli urti centrali), combinato con 𝐩𝐧𝐞𝐮𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐬𝐜𝐢𝐯𝐨𝐥𝐨 da 26 pollici, assorbe efficacemente l'impatto delle superfici stradali sconnesse e rende la guida più fluida e confortevole su una varietà di terreni come montagne e strade sterrate

Modalità di Guida intelligenti + Cambio a 7 Velocità: 𝟒 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭à di guida per le bicicletta elettrica (𝐏𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭/𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭à 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭/𝐂𝐫𝐮𝐢𝐬𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥/𝐏𝐮𝐫𝐞 𝐏𝐞𝐝𝐚𝐥)+ sistema di cambio professionale a 𝟕 𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐭à, libero di cambiare per adattarsi alle diverse condizioni stradali e alle esigenze fisiche, tenendo conto dell'efficienza del commuting e del divertimento dello sport

Frenata Sicura, Illuminazione Notturna: I 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐢 𝐚 𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨 anteriori e posteriori dell'ebike garantiscono una frenata precisa e un arresto istantaneo; inoltre, grazie al 𝐟𝐚𝐫𝐨 𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐨𝐬𝐢𝐭à e al 𝐩𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐋𝐂𝐃, è possibile cogliere chiaramente le informazioni sulla velocità e sul livello di potenza anche durante la guida notturna, raddoppiando la sicurezza

Design Pieghevole Portatile, Dettagli Umani: Bici Elettrica 𝐏𝐢𝐞𝐠𝐡𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 + manubrio regolabile, salvaspazio e adattabile a diverse altezze, facile da riporre nel bagagliaio dell'auto o a casa, viaggio urbano e avventura all'aperto commutare a volontà