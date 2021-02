Messi e la super offerta del City: 500 milioni per i prossimi cinque anni

Il campione catalano diverrebbe poi una figura rappresentativa del City Football Group.

Messi e il Manchester City: un matrimonio che “s’ha da fare”? Sì, secondo le fonti del “Sun” che parlano di un nuovo affondo tentato dalla corte di Guardiola alla “Pulga”. Messi è ormai giunto al capolinea della sua avventura pluridecennale al Barcellona e dal prossimo anno sceglierà un’altra squadra per proseguire ad alti livelli la sua carriera già stratosferica.

E chi meglio di Pep Guardiola potrebbe accogliere Messi per la prima volta lontano da Barcellona? I due hanno vinto tutto quando erano in Spagna, e ora il mentore del “Tiki-taka”, vorrebbe ripartire dal fenomeno argentino per riprodurre al City l’epopea blaugrana. 500 milioni: questa l’offerta che il City sarebbe pronto a presentare a Messi per convincerlo.

Più nel dettaglio, il contratto di Messi prevederebbe tre anni alla corte di Pep (due più uno facoltativo) e altri due nella MLS, a vestire la maglia del New York City. In futuro, un ruolo da ambasciatore del City Football Club per i prossimi otto anni, in paesi, come India ed Emirati Arabi, dove la cultura calcistica non è ancora così sviluppata.

