Calciomercato, girandola attaccanti: Suarez all’Atletico Madrid sblocca Morata per la Juventus

Il giro degli attaccanti aumenta la sua velocità. In questi ultimi giorni di mercato ci sono delle trattative che hanno incominciato a sbloccarsi.

La Juventus è tra le società che hanno particolare bisogno di un centravanti in grado di fornire una dose considerevole di reti al reparto offensivo. Vista la perdita di Higuain, così come quella di Mandzukic due stagioni fa, la coperta in avanti per i bianconeri si è fatta troppo corta.

Il centravanti è chiesto in primis da Pirlo, il nuovo tecnico bianconero. La sua idea di calcio, votata al controllo della sfera e all’utilizzo ottimale degli uomini a disposizione, ha bisogno di un attaccante in grado di finalizzare il lavoro alle sue spalle.

In queste ultime ore è spuntata una novità che farà sicuramente piacere ai tifosi bianconeri. Si tratta del probabile ritorno in Italia di un calciatore che ha già vestito i colori bianconeri in passato. Il suo nome è Alvaro Morata, una pedina che trova il gradimento di Pirlo, con il quale ha giocato insieme per una stagione.

La sua è una storia di amore per questo club, non solo sportivo, ma anche sentimentale. Ha una fidanzata italiana la quale non sarebbe certo dispiaciuta nel dover tornare a Torino. Un ritorno che sperano possa essere di stimolo per la formazione, un’iniezione di fiducia per una stagione che impone il solito obiettivo Champions tra gli altri.

Nello stesso momento il mercato dell’Atletico Madrid dovrebbe muoversi per acquistare Suarez, oramai in rotta con il Barcellona. Solo se questo secondo affare andrà in porto, allora ci sono possibilità per un ritorno di Morata in bianconero. Il puzzle attaccanti è in via di definizione.

