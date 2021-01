Calciomercato Milan: preso Meité

Meite Milan. Il Milan è vicinissimo a chiudere una delle sue prime trattative. Infatti, Soualiho Meité del Torino è ormai prossimo a vestire la maglia rossonera. Il giocatore del Toro dovrebbe arrivare con un prestito oneroso con diritto di riscatto. Milan e Torino hanno parlato a lungo, nella giornata di ieri, della trattativa. Restano da limare solo alcuni dettagli ma l’affare potrà andare in porto.

Fumata bianca per Soualiho Meité del Torino. Il Milan era da tempo che seguiva il giocatore ivoriano dei granata e adesso è ad un passo dall’averlo. C’erano stati dei primi contatti anche dopo la partita di Coppa Italia vinta poi dai rossoneri ai rigori. Meité nella squadra di Marco Giampaolo è stato surclassato in tribuna saltando le ultime partite. Dopo tre anni, il giocatore potrà lasciare il club piemontese.

Il Milan ha approfittato di questa spaccatura e si sta per aggiudicare il classe 94. Se così fosse, sarebbe il primo colpaccio del calciomercato invernale per il Diavolo. Ci è voluto non poco per poter convincere la dirigenza torinese. Ci sono stati dei lunghi contatti tra Federic Massara ed il DS del Toro ,Davide Vignati, ma in casa Milan l’ottimismo per la trattativa è straripante.

Meite Milan , le cifre dell’accordo

Per il giocatore ex Monaco, le due squadre si sono accordate per un prestito oneroso ad un milione. In seguito, il Torino eserciterà il diritto di riscatto per una cifra approssimativa tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Per arrivare al giocatore si era parlato anche dell’inserimento di una contropartita da parte del Milan. Il profilo scelto era quello di Rade Krunic ma il bosniaco ha preferito rimanere col club.

Una vera e propria manna dal cielo per Stefano Pioli che aveva bisogno urgentemente di un giocatore come Meité. Il tecnico ha assenze davvero importanti. Oltre a Ismael Bennacer e Krunic, ha dovuto fare i conti anche con gli stop di Franck Kessié e Sandro Tonali in quel reparto. Dopo che si è congelata la pista per Koaudio Koné, vicino al Borussia Mönchengladbach, il Milan non è rimasto con le mani in mano.

Meité sarà un ottimo innesto a centrocampo mentre nel club di Via Aldo Rossi le buone notizie non mancano. Anche Hakan Calhanoglu è vicinissimo dal rinnovare con il club rossonero visto che il giocatore ha abbassato le pretese sulle cifre del suo contratto.

