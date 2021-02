Calciomercato Milan: spunta Erlic

Erlic Milan. Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore. Il nome che piace tanto alla società rossonera è quello di Martin Erlic, difensore croato dello Spezia. Il giocatore potrebbe abbandonare la squadra di Stefano Chisoli. Di lui se ne discuterà solamente a fine campionato e tutto dipenderà dalla salvezza che verrà raggiunta o meno dal club ligure.

Il Milan deve ritrovarsi in campionato. La sconfitta nel derby contro l’Inter ha pesato tantissimo ma ha messo anche in risalto tante lacune difensive. I tre gol presi nella stracittadina sono stati un vero campanello d’allarme. Il club del Diavolo , inoltre, ha gli uomini di contati in difesa. Dopo la partenza di Mateo Musacchio, si aggiungono anche gli infortunati

Simon Kjaer e Matteo Gabbia sono attualmente alle prese con delle noie muscolari. Alessio Romagnoli, difensore inamovibile, ha giocato quasi tutte le partite. Per far rifiatare il difensore ex Roma, il Milan vuole puntare a qualche nuovo innesto seguendo sempre la politica di puntare sui giovani. L’ultimo nome che è spuntato è quello di Martin Erlic, difensore croato dello Spezia.

Erlic Milan, si deciderà a fine stagione

Il difensore centrale del club ligure è un gioiellino a disposizione di Vincenzo Italiano. Classe 98, il croato ha fatto bene in diverse partite. Nel match contro il Sassuolo ha anche segnato la sua prima rete in campionato. I suoi 193 centimetri aiutano il giocatore ad essere molto abile nel gioco aereo, ciò che farebbe comodo anche al Milan.

Proprio di testa ha trovato la prima rete contro i neroverdi, un gol importante perché ha permesso il pareggio e poi la rimonta dei Bianchi. Lo Spezia, però, non ha deciso di fare sconti in caso di vendita. Il prezzo fissato è sui 10 milioni di euro e non c’è margine di un abbassamento. Il Milan continua a seguire il giocatore ma è un affare che si vedrà in futuro.

In primis bisognerà capire anche come andrà la stagione dello Spezia. Sicuramente tra le tre neopromosse, è quella che ha sorpreso di più. Importanti sono stati i successi contro Napoli e Milan. La squadra ha stupito tutti ma la salvezza non è ancora vicina. Il Milan dovrà aspettare la fine della stagione per capire se il giocatore resterà o meno in caso di permanenza dello Spezia nel massimo campionato.

