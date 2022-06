Mane e Salah vogliono lasciare Liverpool

Liverpool, alcuni big in smobilitazione: Salah, contratto in scadenza nel 2023, ammicca al Barcellona. Mané ironizza: “Bayern o Barcellona? Preferisco il Marsiglia”.

La prossima estate potrebbe sancire una piccola rivoluzione all’interno del mondo Liverpool: il club vicecampione d’Europa annovera diversi giocatori in scadenza nel giugno 2023, con i quali non è ancora stata raggiunta l’intesa per il rinnovo.

Due di questi sono Salah e Mané, che sembrano orientati a cambiare casacca trasferendosi a parametro zero in un’altra squadra. L’egiziano, secondo quanto riferisce il Mirror in un articolo a firma John Richardson e Alex Richards, sarebbe in trattativa con il Barcellona, club che sta cercando di “Rinnovare la propria rosa, pronto a confrontarsi nuovamente per i massimi obiettivi in campo nazionale e internazionale”.

Un processo di rinnovamento del quale Salah potrebbe far parte. A Xavi farebbe sicuramente comodo avere un elemento di esperienza e qualità qual è l’egiziano, candidato a diventare leader e trascinatore di un gruppo giovane.

Stando a quanto riportato dal “Mirror”, Salah avrebbe confessato agli amici, mesi or sono, la propria volontà di rinnovare con il Liverpool, ma qualcosa nelle ultime settimane sarebbe cambiato. L’interesse del Barcellona stuzzica l’egiziano, che vede vede forse nel gioco di Xavi un mezzo per esaltare le proprie qualità.

Riguardo a Mané, il senegalese si è trovato a rispondere, in conferenza stampa dopo una gara contro il Benin, a una domanda di un giornalista che gli chiedeva se stia pensando di lasciare Anfield. Mané ha risposto con ironia: “So che il 60-70% dei senegalesi, compresi voi giornalisti, volete che lasci il Liverpool. Sono pronto ad accontentarvi. Bayern o Barcellona? Entrambi grandi club, ma la mia squadra è il Marsiglia”.

Quanto ci sia di vero nelle voci che vorrebbero Mané lontano dal Liverpool è tutto da verificare. Di certo, gli estimatori non mancano, e pare che il Bayern Monaco abbia fatto recentemente un sondaggio.