Video Gol e Highlights Manchester United-Newcastle 2-0 , finale della Coppa di Lega inglese: Casemiro ed un’ autorete di Botman danno ai Red Devils la sesta Coppa di Lega della storia.

Il Manchester United torna a vincere un trofeo nazionale o internazionale dal 2016-1, annata in cui vinsero due coppe, quella di Lega nazionale e la prima Europa League della loro storia. I Red Devils vogliono aprire un nuovo ciclo di successi .

Il Newcastle voleva vincere il primo trofeo con la nuova proprietà molto ambiziosa. Non c’è riuscito, ma la crescita della squadra è evidente. Ci saranno altre possibilità i futuro, passi avanti si sono visti al riguardo. I Magpies devono pazientare, ma i successi arriveranno, l’ambizione alla proprietà non manca.

Sintesi di Manchester United Newcastle 2-0

Una partita che rimane bloccata per i primi quindici minuti. Tensione e attenzione alla disposizione in campo, con i due tecnici che provano a trovare una maniera di scardinare la difesa avversaria.

Nel primo quarto d’ora si vedono i Red Devils con un’azione di Weghorst il quale raccoglie un rimbalzo davanti alla porta, calcia rasoterra al centro, ma Karius è attento e blocca la sfera!

Quattro miniuti più tardi ancora il Manchester United a farsi vedere dalle parti del portiere dei Magpies, con Anthony che controlla un pallone al limite dell’area, calcia in porta verso il centro. Ancora Karius para bloccando con attenzione.

Poco dopo la metà del primo tempo viene fuori la formazione di Howe. Prima Fabian Schar va vicino alla rete, impattando un ottimo cross di Kieran Trippier. La sua conclusione da pochi passi termina alta sopra la traversa!

Dopo la mezz’ora due episodi che cambiano la partita. Ancora i Magpies che costruiscono la loro migliore occasione, con Allan Saint-Maximin che si libera in area, dopo aver ricevuto un cross rasoterra da Trippied. Le sue finte permettono di saltare i diretti marcatori, si avvicina alla porta ma la sua conclusione viene respinta da De Gea.

VANTAGGIO DELLO UNITED! Un minuto dopo calcio di punizione per i Red Devils. Luce Shaw s’incarica della battuta, serve un cross al centro sul quale interviene di testa Casemiro ed infila il pallone nell’angolino basso alla sinistra di Karius!

Prova una reazione il Newcastle con Miguel Almiron che calcia il pallone da fuori area di rigore. La sua conclusione, però, finisce abbondantemente alta sopra la traversa.

RADDOPPIO DELLO UNITED! Wout Weghorst gira il pallone verso Rashford, il quale entra in area e da posizione defilata calcia di sinistro superando Karius grazie ad una deviazione di un difensore!

Nei minuti di recupero altra occasione per chiudere i conti per lo United. Un potente tiro a giro di Weghorst dopo un’azione personale indirizzato nel sette di sinistra. Karius riesce a salvare i suoi e mantiene in partita i bianconeri.

Primi cinque minuti della ripresa che vedono i bianconeri provare a raddrizzare il risultato. Trippier al settimo prova a servire Callum Wilson ma la sua conclusione termina abbondantemente fuori dalla porta difesa da De Gea.

Due minuti più tardi Bruno Fernandes prova una conclusione dal limite dell’area, ma la sfera termina alta sopra la traversa.

Verso la metà della ripresa, azione pericolosa del Newcastle! Joelinton arriva per primo su di un pallone vagante, lascia partire un tiro verso l’angolino basso a destra. Il suo tentativo viene fermato miracolosamente da un difensore!

Verso la mezz’ora azione sulla destra di Trippier che riceve un passaggio di un compagno, scende sul fondo e crossa al centro verso i compagni ma De Gea interviene e libera.

Marcus Rashford, appostato al limite dell’area, effettua una conclusione pericolosa nell’angolino basso alla sinistra. Ancora Karius interviene e salva la squadra

Nell’ultima parte dell’incontro più vicini alla tripla marcatura i Red Devils che i Magpies all’accorcio delle distanze.

A due minuti dal termine ci provano i bianconeri. Jacob Murphy raccoglie un pallone e s’invola verso la porta. Una volta arrivato sul limite prova una conclusione che, però, finisce di due centimetri a lato della porta difesa da De Gea.

Dopo un’altra occasione per i Red Devils fischio finale dell’arbitro. il Manchester United vince la Coppa di Lega inglese 2022/23

Highlights e Video Gol di Manchester United-Newcastle 2-0 :

Tabellino di Manchester United-Newcastle 2-0

Marcatori: 33′ pt Casemiro (MU), 39′ pt Rushford (MU)

Assist: 33′ pt Shaw (MU), 39′ pt Weghorst (MU)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea, Dalot (1′ st Aaron Wan-Bissaka), Varane, L. Martinez, Shaw, Casemiro, Fred (24′ st Sabitzer), Antony, B. Fernandes, Rashford (43′ st Maguire), Weghorst (24′ st McTominay). All. Ten Hag

NEWCASTLE UNITED (4-3-3): Karius, Trippier, Schär, Botman, Burn, S. Longstaff (1′ st Isak), B. Guimaraes (33′ st Willock), Joelinton, Almiron (46′ st Anderson), Wilson (46′ st Ritchie), Saint-Maximin (33′ st Murphy). All. Howe

Ammoniti: Dalot (MU), Fed (MU), Joelinton (N), Botman (N), De Gea (MU), Casemiro (MU)

Arbitro: David Coote