Liverpool-Napoli, prepartita Spalletti: “Il Liverpool rimane sempre una grandissima squadra ma vogliamo il primo posto”

Alla vigilia della sfida tra Liverpool e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prima della partita.

Sfida importantissima per il Napoli domani. Gli azzurri saranno ospiti del Liverpool ad Anfield dove storicamente è quasi impossibile Liverpool. I Reds hanno sicuramente iniziano nel peggiore dei modi. Attualmente sono noni in campionato ma il blasone della squadra è ancora valido. Luciano Spalletti teme comunque la squadra allenata da Jurgen Klopp.

Un grande tecnico come lui cercherà di preparare al meglio la gara. Il Liverpool ha comunque tantissima qualità con giocatori del calibro di Salah e Nunez. E’ una squadra davvero in salute e sarà difficile fare punti. Il tecnico non si nasconde: l’obbiettivo è il primo posto per cercare di coronare un percorso europeo che fino a quel momento è stato perfetto.

La sfida sarà tra Kvara e Salah, due giocatori a loro modo davvero straordinari. Sono geniali e hanno un vero fiuto per la rete e sarà una delle sfide più importanti della serata. Anche Lozano sta affrontando un momento di grande splendore così come Mario Rui che nel match contro il Sassuolo ha davvero sbalordito.

Servirà fare una partita corretta e tranquilla senza farsi prendere dall’atmosfera di uno stadio che sarà davvero caldo. Ci saranno momenti in cui bisognerà imparare a sopportare la pressione e in cui bisognerà recuperare palla per poter ripartire.