Lista Fantacalcio Gazzetta 2023-24: Quotazioni dei giocatori, scarica il PDF

In questo articolo potete leggere il listone ufficiale completo dei giocatori per il Fantacampionato Gazzatta 2023-24 e scaricare il PDF.

Fantacampionato Gazzetta Quotazioni dei giocatori

Manca meno di un mese all’inizio del Campionato di Serie A 2023-24 con la 1° Giornata che si giocherà il 19 Agosto. Anche il Fantacalcio muove i suoi primi passi con l’uscita degli attesissimi listoni di Gazzetta e Fantacalcio.it.

Gazzetta dello Sport ha fatto uscire il listone del Fantacampionato già qualche giorno fa ed era tanta curiosità per vedere una prima valutazione dei giocatori e chi scegliere al fantacalcio nel prossimo campionato tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Con l’uscita del primo listone dei giocatori da parte di gazzetta.it inizia ufficialmente la nuova stagione di Fantacampionato, la più ricca in termini di premi in palio con oltre 300.000 euro di montepremi e con più di 2.000 premi a disposizione.

Quotazioni Portieri

Per quanto riguarda le quotazioni dei portieri Maignan del Milan è il più costoso con una valutazione di 43.

Dietro di lui ci sono Meret del Napoli con 42 e Szczesny dell aJuventus con 41.

Tra le sorprese segnaliamo Ivan Provedel, quotato 40 e Michele Di Gregorio del Monza. Tutto ciò in attesa di conoscere chi sarà il portiere titolare dell’Inter.

Consigli scelte portieri:

Il nostro consiglio per l’acquisto è Rui Patricio della Roma con una valutazione di 35 o Carnesecchi dell’Atalanta a 27.

Quotazioni Difensori

In difesa il valore più alto viene assegnato a Theo Hernandez, valutato 45, grazie anche ai svariati bonus che può portare. Theo Hernandez viene da una stagione da record al Fantacalcio dove ha portato 4 gol, 3 assist e una fantamedia di 6,44. A seguire c’è Federico Dimarco con 41 crediti e anche lui la scorsa stagione di Serie A ha segnato 4 gol e fatto 3 assist. Il Napoli ha perso Kim ma rimane sempre Giovanni Di Lorenzo valutato 38 fantamilioni. Tra le sorprese segnaliamo Federico Baschirotto del Lecce quotato 26 e la coppia centrale dell’Udinese composta da Bijol (23) e Perez (21).

Consigli scelte Difensori:

Un buon acquisto potrebbe essere Carlos Augusto del Monza che con una valutazione di 35 si posiziona sesto, alle spalle di Danilo e Bremer. Inoltre segnaliamo Federico Baschirotto reduce da un ottima stagione con il Lecce e quotato 26.

Per chi vuole andare sul sicuro ci sono Davide Zappacosta dell’Atalanta con 29 fantamilioni e Smalling della Roma valutato 35 che la scorsa stagione hanno avuto la migliore fantamedia con 6,72.

Quotazioni Centrocampisti

Il top della lista a centrocampo è Luis Alberto della Lazio con una valutazione di 52 sopra a Teun Koopmeiners dell’Atalanta valutato 50.

Luis Alberto ha acquisito questo valore grazie ad una fantamedia di 6,97 la scorsa stagione dove ha segnato 6 gol e offerto 7 assist ai compagni. Koopmeiners stella dell’Atalanta l’anno scorso ha messo a segno 10 gol (di cui 2 triplette) e 4 assist.

A seguire troviamo Barella con 49 e Felipe Anderson con 47, seguiti da Rabiot e Calhanoglu entrambi con 46. Nono arriva Federico Chiesa con 44 che rimane tra i centrocampisti nonostante Kvaratskhelia, Zaccagni e Orsolini sono stati portati in attacco.

Consigli scelte centrocampisti:

Miranchuk autore di 4 gol e 5 assist col Torino resta un ottima opzione. Anche Gabriel Strefezza brasiliano del Lecce messo tra i centrocampisti in realtà gioca come attaccante e l’anno scorso ha messo a segno 8 gol e 4 assist. Anche Federico Chiesa della Juventus è un ottima opzione a 44.

Quotazioni Attaccanti

Osimhen, capocannoniere dello scorso anno con 26 gol in campionato, diventa il più costoso di tutti con una valutazione di 90 fantamilioni. Insieme a lui sul podio ci sono anche Lautaro Martinez con 88 e Immobile con 86.

Leao con 75 supera di 1 Kvaratskhelia ma rimane sotto a Vlahovic con 84.

Alta valutazione anche per Dybala e Berardi rispettivamente con 73 e 72.

Tra le sorprese segnaliamo Boulaye Dia della Salernitana valutato 63 che è reduce da un’ottima stagione con 16 gol e Antonio Sanabria del Torino 60.

Consigli scelte attaccanti:

Al momento per andare sul sicuro consigliamo uno tra Dybala della Roma con 73 crediti o Leao del Milan a 75 e Kvaratskhelia del Napoli. In attesa di conoscere su chi punteranno come attaccanti titolari le squadre big per scegliere una seconda punta di valore che garantisca gol e assist.

Fantacampionato Gazzetta: crea la tua squadra – stadiosport.it

Qui il link per scaricare il listone ufficiale Gazzetta in PDF:

LISTONE UFFICIALE FANTACALCIO GAZZETTA 2023-2024

Quotazioni Calciatori Fantacampionato Gazzetta 2023-24:

PORTIERI:

P MAIGNAN Mike MILAN 43

P MERET Alex NAPOLI 42

P SZCZESNY Wojciech JUVENTUS 41

P PROVEDEL Ivan LAZIO 40

P RUI PATRICIO – ROMA 35

P CARNESECCHI Marco ATALANTA 27

P DI GREGORIO Michele MONZA 26

P TERRACCIANO Pietro FIORENTINA 26

P MILINKOVIC Vanja TORINO 25

P OCHOA Guillermo SALERNITANA 25

P SKORUPSKI Lukasz BOLOGNA 24

P SILVESTRI Marco UDINESE 23

P MARTINEZ Josep GENOA 22

P RADUNOVIC Boris CAGLIARI 21

P TURATI Stefano FROSINONE 21

P CONSIGLI Andrea SASSUOLO 19

P MONTIPO’ Lorenzo VERONA 18

P PERIN Mattia JUVENTUS 3

P CRAGNO Alessio SASSUOLO 2

P MUSSO Juan ATALANTA 2

P ADAMONIS Marius LAZIO 1

P AGOSTINO Giuseppe GENOA 1

P ARESTI Simone CAGLIARI 1

P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1

P BERARDI Alessandro VERONA 1

P BLEVE Marco LECCE 1

P BOER Pietro ROMA 1

P BRANCOLINI Federico LECCE 1

P CEROFOLINI Michele FIORENTINA 1

P CHIORRA Niccolò EMPOLI 1

P DI GENNARO Raffaele INTER 1

P FIORENZA Matteo TORINO 1

P FIORILLO Vincenzo SALERNITANA 1

P FURLANETTO Alessio LAZIO 1

P GEMELLO Luca TORINO 1

P GOLLINI Pierluigi NAPOLI 1

P IDASIAK Hubert Dawid NAPOLI 1

P LAMANNA Eugenio MONZA 1

P LEALI Nicola GENOA 1

P MARFELLA Davide NAPOLI 1

P MAXIMIANO Luis LAZIO 1

P MIRANTE Antonio MILAN 1

P PADELLI Daniele UDINESE 1

P PEGOLO Gianluca SASSUOLO 1

P PERILLI Simone VERONA 1

P PERISAN Samuele EMPOLI 1

P PIANA Edoardo UDINESE 1

P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1

P RADU Ionut INTER 1

P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 1

P ROSSI Francesco ATALANTA 1

P SCUFFET Simone CAGLIARI 1

P SEPE Luigi SALERNITANA 1

P SOMMARIVA Daniele GENOA 1

P SPORTIELLO Marco MILAN 1

P STANKOVIC Filip INTER 1

P Å TUBLJAR Lovro EMPOLI 1

P SVILAR Mile ROMA 1

P VETTOREL Thomas FROSINONE 1

DIFENSORI:

D HERNANDEZ Theo MILAN 45

D DIMARCO Federico INTER 41

D DI LORENZO Giovanni NAPOLI 38

D DANILO – JUVENTUS 37

D BREMER Gleison JUVENTUS 36

D CARLOS AUGUSTO – MONZA 35

D SMALLING Chris ROMA 35

D DUMFRIES Denzel INTER 33

D POSCH Stefan BOLOGNA 33

D BASTONI Alessandro INTER 32

D SPINAZZOLA Leonardo ROMA 32

D RRAHMANI Amir NAPOLI 31

D CALABRIA Davide MILAN 30

D FARAONI Davide VERONA 29

D MANCINI Gianluca ROMA 29

D ZAPPACOSTA Davide ATALANTA 29

D TOMORI Fikayo MILAN 28

D DODO – FIORENTINA 27

D KALULU Pierre MILAN 27

D MAZZOCCHI Pasquale SALERNITANA 27

D NDICKA Evan ROMA 27

D BASCHIROTTO Federico LECCE 26

D BUONGIORNO Alessandro TORINO 26

D CUADRADO Juan INTER 26

D MILENKOVIC Nikola FIORENTINA 26

D PARISI Fabiano FIORENTINA 26

D ROMAGNOLI Alessio LAZIO 26

D THIAW Malick MILAN 26

D BAKKER Mitchel ATALANTA 25

D BIRAGHI Cristiano FIORENTINA 25

D SCHUURS Perr TORINO 25

D ACERBI Francesco INTER 24

D IBANEZ – ROMA 24

D KJAER Simon MILAN 24

D MAEHLE Joakim ATALANTA 24

D MARIO RUI Silva Duarte NAPOLI 24

D TOLOI Rafael ATALANTA 24

D BIJOL Jaka UDINESE 23

D CASALE Nicolò LAZIO 23

D RODRIGUEZ Ricardo TORINO 23

D SCALVINI Giorgio ATALANTA 23

D ALEX SANDRO Lobo Silva JUVENTUS 22

D BRADARIC Domagoj SALERNITANA 22

D DARMIAN Matteo INTER 22

D GOSENS Robin INTER 22

D SINGO Wilfried Stephane TORINO 22

D BONUCCI Leonardo JUVENTUS 21

D OLIVERA MathÃ-as NAPOLI 21

D PEREZ Nehuen UDINESE 21

D CELIK Zeki ROMA 20

D DJIMSITI Berat ATALANTA 20

D DRAGUSIN Radu GENOA 20

D MARI Pablo MONZA 20

D VOJVODA Mergim TORINO 20

D AUGELLO Tommaso CAGLIARI 19

D DE VRIJ Stefan INTER 19

D DOIG Josh VERONA 19

D EBUEHI Tyronne EMPOLI 19

D IZZO Armando MONZA 19

D KARSDORP Rick ROMA 19

D KOLASINAC Sead ATALANTA 19

D LUCUMI Jhon BOLOGNA 19

D MARTIN Aaron GENOA 19

D MARTINEZ QUARTA Lucas FIORENTINA 19

D MARUSIC Adam LAZIO 19

D SABELLI Stefano GENOA 19

D BANI Mattia GENOA 18

D DEMIRAL Merih ATALANTA 18

D DJIDJI Koffi TORINO 18

D FERRARI Gianmarco SASSUOLO 18

D KRISTENSEN Rasmus ROMA 18

D LAZZARI Manuel LAZIO 18

D LLORENTE Diego ROMA 18

D BEUKEMA Sam BOLOGNA 17

D CALDIROLA Luca MONZA 17

D CAMBIASO Andrea JUVENTUS 17

D EHIZIBUE Kingsley UDINESE 17

D HIEN Isak VERONA 17

D IGOR – FIORENTINA 17

D ROGERIO Oliveira Da Silva SASSUOLO 17

D ERLIC Martin SASSUOLO 16

D HYSAJ Elseid LAZIO 16

D KYRIAKOPOULOS Georgios SASSUOLO 16

D LUPERTO Sebastiano EMPOLI 16

D ZAPPA Gabriele CAGLIARI 16

D BELLANOVA Raoul TORINO 15

D BIRINDELLI Samuele MONZA 15

D DANILIUC Flavius SALERNITANA 15

D DE SCIGLIO Mattia JUVENTUS 15

D DOSSENA Alberto CAGLIARI 15

D GENDREY Valentin LECCE 15

D GYOMBER Norbert SALERNITANA 15

D HATEBOER Hans ATALANTA 15

D HEFTI Silvan GENOA 15

D ISMAJLI Ardian EMPOLI 15

D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 15

D PELLEGRINI Luca JUVENTUS 15

D PIROLA Lorenzo SALERNITANA 15

D VASQUEZ Johan GENOA 15

D VOGLIACCO Alessandro GENOA 15

D ALTARE Giorgio CAGLIARI 14

D CARBONI Andrea MONZA 14

D CECCHERINI Federico VERONA 14

D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 14

D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 14

D EBOSELE Festy UDINESE 14

D FLORENZI Alessandro MILAN 14

D GATTI Federico JUVENTUS 14

D LAZARO Valentino INTER 14

D OYONO Anthony FROSINONE 14

D PONGRACIC Marin LECCE 14

D TERZIC Aleksa FIORENTINA 14

D AZZI Paulo CAGLIARI 13

D CACACE Liberato EMPOLI 13

D FAZIO Federico SALERNITANA 13

D GALLO Antonino LECCE 13

D JESUS Juan NAPOLI 13

D KAMARA Hassane UDINESE 13

D MASINA Adam UDINESE 13

D PALOMINO Josè Luis ATALANTA 13

D PEREIRA Pedro MONZA 13

D STOJANOVIC Petar EMPOLI 13

D VENUTI Lorenzo LECCE 13

D BIRASCHI Davide GENOA 12

D GUNTER Koray VERONA 12

D KUMBULLA Marash ROMA 12

D MAGNANI Giangiacomo VERONA 12

D OSTIGARD Leo NAPOLI 12

D PATRIC Patricio Gabarron Gil LAZIO 12

D SAMBIA Junior SALERNITANA 12

D TOLJAN Jeremy SASSUOLO 12

D VITI Mattia SASSUOLO 12

D ZANOLI Alessandro NAPOLI 12

D BRONN Dylan SALERNITANA 11

D CITTADINI Giorgio MONZA 11

D GABBIA Matteo MILAN 11

D SAMPIRISI Mario MONZA 11

D SZYMINSKI Przemyslaw FROSINONE 11

D WALUKIEWICZ Sebastian EMPOLI 11

D ZEMURA Jordan UDINESE 11

D ZIMA David TORINO 11

D BISSECK Yann Aurel INTER 10

D CABAL Juan VERONA 10

D DONATI Giulio MONZA 10

D FARES Mohamed LAZIO 10

D FLAMINGO Ryan SASSUOLO 10

D LOVATO Matteo SALERNITANA 10

D MARCHIZZA Riccardo FROSINONE 10

D MULDUR Mert SASSUOLO 10

D PAJAC Marko GENOA 10

D RUGANI Daniele JUVENTUS 10

D VINA Matias ROMA 10

D ZEEGELAAR Marvin UDINESE 10

D ZORTEA Nadir ATALANTA 10

D BALLO TOURE Fode MILAN 9

D CALDARA Mattia MILAN 9

D ROMAGNOLI Simone LECCE 9

D RUAN Tressoldi SASSUOLO 9

D SOPPY Brandon ATALANTA 9

D SOSA Joaquin BOLOGNA 9

D TERRACCIANO Filippo VERONA 9

D TONELLI Lorenzo EMPOLI 9

D AMIONE Bruno VERONA 8

D ANTOV Valentin MONZA 8

D DE WINTER Koni JUVENTUS 8

D EBOSSE Enzo UDINESE 8

D GILA Mario LAZIO 8

D GOLDANIGA Edoardo CAGLIARI 8

D KALAJ Sergio FROSINONE 8

D KLITTEN Lukas FROSINONE 8

D REYNOLDS Bryan ROMA 8

D SOUMAORO Adama BOLOGNA 8

D BETTELLA Davide MONZA 7

D JAROSZYNSKI Pawel SALERNITANA 7

D OBERT Adam CAGLIARI 7

D RANIERI Luca FIORENTINA 7

D RUGGERI Matteo ATALANTA 7

D BONIFAZI Kevin BOLOGNA 6

D CAPRADOSSI Elio CAGLIARI 6

D CARBONI Franco Ezequiel MONZA 6

D COPPOLA Diego VERONA 6

D MANTOVANI Valerio SALERNITANA 6

D OKOLI Caleb ATALANTA 6

D PAZ Yeferson SASSUOLO 6

D RUEGG Kevin VERONA 6

D BOGDAN Luka SALERNITANA 5

D KREMENOVIC Milan FROSINONE 5

D MONTERISI Ilario FROSINONE 5

D DI PARDO Alessandro CAGLIARI 4

D MISSORI Filippo SASSUOLO 4

D BAYEYE Brian TORINO 3

D DERMAKU Kastriot LECCE 3

D KAMENOVIC Dimitrije LAZIO 3

D SMAJLOVIC Zinedin LECCE 2

D ABANKWAH James UDINESE 1

D AMEY Wisdom BOLOGNA 1

D BAKOUNE Adam MILAN 1

D BARTESAGHI Davide MILAN 1

D BINKS Luis BOLOGNA 1

D FLORIANI Romano LAZIO 1

D MATTURRO Alan GENOA 1

D N’GUESSAN Ange TORINO 1

CENTROCAMPISTI:

C LUIS ALBERTO Romero Alconchel LAZIO 52

C KOOPMEINERS Teun ATALANTA 50

C BARELLA Nicolò INTER 49

C ANDERSON Felipe LAZIO 47

C CALHANOGLU Hakan INTER 46

C RABIOT Adrien JUVENTUS 46

C PELLEGRINI Lorenzo ROMA 45

C ZIELINSKI Piotr NAPOLI 45

C CHIESA Federico JUVENTUS 44

C CANDREVA Antonio SALERNITANA 42

C FERGUSON Lewis BOLOGNA 40

C SAMARDZIC Lazar UDINESE 39

C STREFEZZA Gabriel LECCE 39

C FRATTESI Davide INTER 38

C KOSTIC Filip JUVENTUS 38

C ANGUISSA Andrè Zambo NAPOLI 36

C LOVRIC Sandi UDINESE 36

C PASALIC Mario ATALANTA 36

C PESSINA Matteo MONZA 36

C BONAVENTURA Giacomo FIORENTINA 35

C MIRANCHUK Aleksey ATALANTA 35

C POGBA Paul JUVENTUS 35

C AOUAR Houssem ROMA 34

C CIURRIA Patrick MONZA 34

C LAZOVIC Darko VERONA 34

C LOBOTKA Stanislav NAPOLI 34

C MANCOSU Marco CAGLIARI 34

C MKHITARYAN Henrikh INTER 34

C BAJRAMI Nedim SASSUOLO 33

C LOFTUS-CHEEK Ruben MILAN 33

C BALDANZI Tommaso EMPOLI 32

C BENNACER Ismael MILAN 32

C LOCATELLI Manuel JUVENTUS 32

C BARAK Antonin FIORENTINA 31

C MATIC Nemanja ROMA 31

C CRISTANTE Bryan ROMA 30

C ELMAS Eljif NAPOLI 30

C ILIC Ivan TORINO 30

C SABIRI Abdelhamid FIORENTINA 30

Ruolo Calciatore Squadra Valore

C FAGIOLI Nicolo JUVENTUS 29

C MESSIAS Junior MILAN 29

C RADONJIC Nemanja TORINO 29

C REIJNDERS Tijjani MILAN 29

C DE KETELAERE Charles MILAN 28

C DE ROON Marten ATALANTA 28

C NANDEZ Nahitan CAGLIARI 28

C RICCI Samuele TORINO 28

C DOMINGUEZ Nicolas BOLOGNA 27

C LOPEZ Maxime SASSUOLO 27

C MANDRAGORA Rolando FIORENTINA 27

C EDERSON – ATALANTA 26

C GARRITANO Luca FROSINONE 26

C HENRIQUE Matheus SASSUOLO 26

C MARIN Razvan EMPOLI 26

C TAMEZE Adrien VERONA 26

C CASTROVILLI Gaetano FIORENTINA 25

C MCKENNIE Weston JUVENTUS 25

C ROVELLA Nicolo JUVENTUS 25

C SAELEMAEKERS Alexis MILAN 25

C ZALEWSKI Nicola ROMA 25

C DUDA Ondrej VERONA 24

C FRENDRUP Morten GENOA 24

C HJULMAND Morten LECCE 24

C KRUNIC Rade MILAN 24

C SCHOUTEN Jerdy BOLOGNA 24

C SENSI Stefano INTER 24

C AMRABAT Sofyan FIORENTINA 23

C COLPANI Andrea MONZA 23

C THORSTVEDT Kristian SASSUOLO 23

C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 22

C DUNCAN Alfred FIORENTINA 22

C POBEGA Tommaso MILAN 22

C WEAH Timothy JUVENTUS 22

C ZAKARIA Denis JUVENTUS 22

C KASTANOS Grigoris SALERNITANA 21

C MAZZITELLI Luca FROSINONE 21

C BOHINEN Emil SALERNITANA 20

C COULIBALY Lassana SALERNITANA 20

C JAGIELLO Filip GENOA 20

C MORO Nikola BOLOGNA 20

C BADELJ Milan GENOA 19

C CATALDI Danilo LAZIO 19

C GAETANO Gianluca NAPOLI 19

C MAGGIORE Giulio SALERNITANA 19

C MAKOUMBOU Antoine CAGLIARI 19

C VECINO Matias LAZIO 19

C WALACE – UDINESE 19

C BLIN Alexis LECCE 18

C BOLOCA Daniel SASSUOLO 18

C COULIBALY Mamadou SALERNITANA 18

C GAGLIARDINI Roberto MONZA 18

C BASIC Toma LAZIO 17

C D’ALESSANDRO Marco MONZA 17

C JANKTO Jakub CAGLIARI 17

C LINETTY Karol TORINO 17

C MACHIN Josè MONZA 17

C STROOTMAN Kevin GENOA 17

C VIGNATO Samuele MONZA 17

C ZERBIN Alessio NAPOLI 17

C ARTHUR – FIORENTINA 16

C ASLLANI Kristjan INTER 16

C BOVE Edoardo ROMA 16

C GONZALEZ Joan LECCE 16

C GRASSI Alberto EMPOLI 16

C HENDERSON Liam EMPOLI 16

C MARCOS ANTONIO – LAZIO 16

C MIRETTI Fabio JUVENTUS 16

C VALOTI Mattia MONZA 16

C VIGNATO Emanuel BOLOGNA 16

C CANCELLIERI Matteo LAZIO 15

C FABBIAN Giovanni INTER 15

C LULIC Karlo FROSINONE 15

C ADLI Yacine MILAN 14

C AEBISCHER Michel BOLOGNA 14

C AKPA AKPRO Jean-Daniel LAZIO 14

C DEMME Diego NAPOLI 14

C HARROUI Abdou FROSINONE 14

C KOVALENKO Viktor ATALANTA 14

C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans JUVENTUS 14

C ORISTANIO Gaetano Pio CAGLIARI 14

C RANOCCHIA Filippo EMPOLI 14

C HRUSTIC Ajdin VERONA 13

C VILLAR Gonzalo ROMA 13

C BRESCIANINI Marco FROSINONE 12

C CROCIATA Giovanni EMPOLI 12

C FAZZINI Jacopo EMPOLI 12

C ILSANKER Stefan GENOA 12

C RAFIA Hamza LECCE 12

C ROG Marko CAGLIARI 12

C SOULE Matias JUVENTUS 12

C VIOLA Nicolas CAGLIARI 12

C VOLPATO Cristian SASSUOLO 12

C BENASSI Marco FIORENTINA 11

C HONGLA Martin VERONA 11

C BONDO Warren MONZA 10

C CEIDE Emil SASSUOLO 10

C GALDAMES Pablo GENOA 10

C HAAS Nicolas EMPOLI 10

C OBIANG Pedro SASSUOLO 10

C ZARRAGA Oier UDINESE 10

C DOMINGOS QUINA Quina UDINESE 9

C HELGASON Thorir LECCE 9

C ADOPO Ndary ATALANTA 8

C KOURFALIDIS Christos CAGLIARI 8

C LISTKOWSKI Marcin LECCE 8

C EL AZZOUZI Oussama BOLOGNA 7

C ILKHAN Emirhan TORINO 7

C AGOUME Lucien INTER 6

C ILING-JUNIOR Samuel JUVENTUS 6

C JONY Rodriguez Menendez LAZIO 6

C CAMARA Etienne UDINESE 5

C GINEITIS Gvidas TORINO 5

C PAFUNDI Simone UDINESE 5

C SULEMANA Suleman Kakari CAGLIARI 5

C TOURE Abdoulaye GENOA 5

C BARRENECHEA Enzo JUVENTUS 4

C KONE Ben Lhassine TORINO 4

C KUJABI Kalifa FROSINONE 4

C LELLA Nunzio CAGLIARI 4

C ZEDADKA Karim NAPOLI 3

C FOLORUNSHO Michael NAPOLI 2

C PRASZELIK Mateusz VERONA 2

C SAMEK Daniel LECCE 2

C BALDURSSON Andri Fannar BOLOGNA 1

C BERISHA Medon LECCE 1

C BERTINI Marco LAZIO 1

C BIANCO Alessandro FIORENTINA 1

C DEGLI INNOCENTI Duccio EMPOLI 1

C DEL PUPO Isaias CAGLIARI 1

C IERVOLINO Antonio SALERNITANA 1

C LIPANI Luca GENOA 1

C MUHAMETI Endri ATALANTA 1

C PYYHTIA Niklas BOLOGNA 1

ATTACCANTI:

A OSIMHEN Victor NAPOLI 90

A MARTINEZ Lautaro INTER 88

A IMMOBILE Ciro LAZIO 86

A VLAHOVIC Dusan JUVENTUS 84

A LEAO Rafael MILAN 75

A KVARATSKHELIA Khvicha NAPOLI 74

A DYBALA Paulo ROMA 73

A BERARDI Domenico SASSUOLO 72

A ABRAHAM Tammy ROMA 67

A DIA Boulaye SALERNITANA 63

A HOJLUND Rasmus ATALANTA 61

A SANABRIA Antonio TORINO 60

A GIROUD Olivier MILAN 59

A ZACCAGNI Mattia LAZIO 59

A ZAPATA Duvan ATALANTA 58

A ARNAUTOVIC Marko BOLOGNA 55

A LOOKMAN Ademola ATALANTA 54

A BETO UDINESE 52

A THURAM Marcus INTER 52

A DEULOFEU Gerard UDINESE 49

A CABRAL Arthur FIORENTINA 47

A LAPADULA Gianluca CAGLIARI 46

A PULISIC Christian MILAN 46

A ORSOLINI Riccardo BOLOGNA 45

A CODA Massimo GENOA 44

A LAURIENTE Armand SASSUOLO 44

A CAPUTO Francesco EMPOLI 43

A GONZALEZ Nicolas FIORENTINA 42

A MILIK Arek JUVENTUS 42

A CAPRARI Gianluca MONZA 41

A EL SHAARAWY Stephan ROMA 40

A LOZANO Hirving NAPOLI 40

A JOVIC Luka FIORENTINA 39

A SIMEONE Giovanni NAPOLI 39

A CEESAY Assan LECCE 38

A PEDRO – LAZIO 38

A PETAGNA Andrea MONZA 38

A MURIEL Luis ATALANTA 37

A RASPADORI Giacomo NAPOLI 37

A CASTELLANOS Valentin LAZIO 36

A IKONE Jonathan FIORENTINA 36

A BARROW Musa BOLOGNA 35

A DANY MOTA Mota Carvalho MONZA 34

A HENRY Thomas VERONA 34

A PINAMONTI Andrea SASSUOLO 34

A POLITANO Matteo NAPOLI 34

A VERDI Simone TORINO 33

A BOTHEIM Erik SALERNITANA 31

A GUDMUNDSSON Albert GENOA 31

A LUVUMBO Sebastiao Zito CAGLIARI 31

A NGONGE Cyril VERONA 31

A CASO Giuseppe FROSINONE 30

A CORREA Joaquin INTER 29

A KOUAME Christian FIORENTINA 29

A REBIC Ante MILAN 29

A SUCCESS Isaac UDINESE 29

A BELOTTI Andrea ROMA 28

A DI FRANCESCO Federico LECCE 28

A KEAN Moise JUVENTUS 28

A ALVAREZ Agustin SASSUOLO 27

A BOGA Jeremie ATALANTA 27

A ORIGI Divock MILAN 27

A BONAZZOLI Federico SALERNITANA 26

A THAUVIN Florian UDINESE 26

A CAMBIAGHI Nicolo ATALANTA 25

A KARAMOH Yann TORINO 25

A LASAGNA Kevin VERONA 25

A MULATTIERI Samuele SASSUOLO 25

A BANDA Lameck LECCE 24

A COLOMBO Lorenzo MILAN 24

A DJURIC Milan VERONA 24

A SHOMURODOV Eldor ROMA 24

A ZIRKZEE Joshua BOLOGNA 24

A PELLEGRI Pietro TORINO 23

A PICCOLI Roberto EMPOLI 22

A BREKALO Josip FIORENTINA 21

A SOLBAKKEN Ola ROMA 21

A DEFREL Gregoire SASSUOLO 20

A BRENNER Souza da Silva UDINESE 19

A BIDAOUI Soufiane FROSINONE 18

A EKUBAN Caleb GENOA 18

A GYASI Emmanuel EMPOLI 18

A LUCCA Lorenzo UDINESE 18

A PUSCAS George GENOA 18

A SOTTIL Riccardo FIORENTINA 18

A YALÇIN Güven GENOA 18

A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 17

A SIMY – SALERNITANA 17

A MALDINI Daniel EMPOLI 16

A VALENCIA Diego SALERNITANA 16

A DIAW Davide MONZA 15

A ESPOSITO Sebastiano INTER 15

A FAVILLI Andrea GENOA 15

A MBOULA Jordi VERONA 15

A PJACA Marko JUVENTUS 15

A ANTISTE Janis SASSUOLO 14

A BAEZ Jaime FROSINONE 14

A BRAAF Jayden VERONA 14

A KVERNADZE Giorgi FROSINONE 14

A YEBOAH Kelvin GENOA 14

A ROMERO Luka MILAN 13

A BORRELLI Gennaro FROSINONE 12

A SALCEDO Eddie INTER 12

A COLLEY Ebrima ATALANTA 11

A RODRIGUEZ Pablo LECCE 11

A ALMQVIST Pontus LECCE 10

A KOKORIN Aleksandr FIORENTINA 10

A SECK Demba TORINO 10

A D’ANDREA Luca SASSUOLO 9

A VAN HOOIJDONK Sydney BOLOGNA 8

A CUNI Marvin FROSINONE 7

A MARIC Mirko MONZA 6

A CARBONI Andrea MONZA 4

A GONZALEZ Diego LAZIO 3

A AMBROSINO Giuseppe NAPOLI 2

A KRISTOFFERSEN Julian SALERNITANA 2

A LAZETIC Marko MILAN 2

A AKE Marley JUVENTUS 1

A CANGIANO Gianmarco BOLOGNA 1

A SELVINI Alessandro FROSINONE 1

A TRAORE Chaka MILAN 1

A VIVALDO Semedo UDINESE 1

A VORLICKY Lukas ATALANTA 1