Lipsia-Tottenham Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 10-3-2020

Lipsia-Tottenham, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 10 marzo alle ore 21. Gli Spurs sono chiamati a ribaltare l’1 a 0 dell’andata, deciso dal rigore di Werner. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni. Ecco dove vedere la partita in diretta TV.

Nell’emergenza ormai globale del Coronavirus, arriva la fase di ritorno degli ottavi di Champions League. Martedì 10 marzo alle 21 il Lipsia ospiterà il Tottenham nello stadio Red Bull Arena.

Il Lipsia spera di ripetere la prestazione dell’andata, dove ha letteralmente dominato e vinto per 1 a 0 grazie al rigore di Timo Werner. I tedeschi, che sono in piena corsa per la Bundesliga a soli 5 punti dalla vetta, stanno dimostrando di essere una mina vagante anche in Europa e non più una rivelazione.

Il Tottenham è forse nel periodo più buio degli ultimi anni ed è chiamato all’impresa per passare il turno. Gli uomini di Mourinho, freschi dall’eliminazione in FA Cup contro il Burnley, devono invertire la rotta per rimanere aggrappati all’ormai unico obiettivo stagionale.

Ultime sulle formazioni di Lipsia-Tottenham:

Julian Nagelsmann dovrebbe confermare il modulo e gran parte della squadra rispetto all’ultima partita contro il Wolfsburg. Schierato infatti con un 3-1-4-2, i tedeschi avranno tra i pali Gulacsi che guiderà il reparto difensivo formato da Klostermann, Upamecano e Halstenberg. L’uomo davanti alla difesa sarà Laimer, sulle corsie laterali dovrebbero agire Nkunku da una parte e Angelino dall’altra. I 2 centrali di centrocampo dovrebbero essere Forsberg e Sabitzer. In attacco dovrebbe esserci Werner, che sta recuperando da un infortunio alla coscia, affiancato dall’ex Roma Shick.

José Mourinho, che nella gara di andata aveva perso Son, dovrà fare a meno del solito Kane, oltre a Sissoko. Fedele al proprio modulo 4-2-3-1, gli Spurs avranno tra i pali Lloris, con davanti a lui Alderweireld e Sanchez come difensori centrali e Aurier e Devies sulle corsie esterne. A fare schermo davanti alla difesa dovrebbero agire Winks e Ndombélé. La trequarti dovrebbe essere formata da Bergwijn, Lo Celso e Lucas Moura, alle spalle di Alli come falso 9.

Probabili formazioni di Lipsia-Totteham:

LIPSIA (3-1-4-2): Gulacsi; Upamecano, Halstenberg, Klostermann; Laimer, Nkunku, Forsberg, Sabitzer, Angelino; Schick, Werner All.: Julian Nagelsmann

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, B. Davies; Winks, Ndombélé; Lucas Moura, Lo Celso, Bergwijn; Dele Alli All.: José Mourinho

Come vedere Lipsia-Tottenham in Diretta TV e Streaming Live:

La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Lipsia e Tottenham verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Football, canale 203. Per gli abbonati Sky sarà possibile vederla anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go.

Precedenti e statistiche Lipsia-Tottenham:

L’unico precedente tra le due squadre è quello del 19 febbraio scorso, ossia la gara di andata degli ottavi di Champions League, terminata 1 a 0 per i tedeschi, grazie al rigore trasformato da Timo Werner.

©RIPRODUZIONE RISERVATA