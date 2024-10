Video Gol Highlights Lipsia-Juventus 2-3 : Sintesi 02-10-2024

Video Gol e Highlights Lipsia-Juventus 2-3 , 2° Giornata Champions League: doppietta di Valhovic, rete di Conceicao per i bianconeri, per i padroni di casa doppietta di Sesko.

La Juventus è salita sulle montagne russe e ne è uscita vincitrice! Una grande partita, con diverse emozioni, reti e giocate spettacolari. Bianconeri che conquistano tre punti e una buona dose di fiducia per la stagione a venire.

Lipsia-Juventus, 2° giornata di Champions League

Sintesi di Lipsia-Juventus 2-3

Partita che vede partire partire forte i padroni di casa. Openda scappa in profondità, supera Bremer, entra in area, crossa, ma interviene prontamente Kalulu a evitare pericoli.

Piano piano i bianconeri prendono spazio, provano a colpire sovente con Koopmeiners, ma senza arrivare ad una vera conclusione in porta. Sicuramente gli uomini di Thiago Motta sono più pinpanti, provano a muovere il pallone in attesa di un varco nella zona offensiva.

Al ventottesimo minuto di gioco, dopo una bella fitta rete di passaggi, il pallone termina tra i piedi di Koopmeiners che prova la conclusione da lontano. La sfera termina alta sopra la traversa!

Verso la mezz’ora tiro di Vlahovic sulla conclusione di Fagioli, con pallone deviato da Gulacsi.

VANTAGGIO DEL LIPSIA! Dall’occasione di Vlahovic, contropiede dei padroni di casa, con pallone servito a Sesko, il quale effettua una conclusione potente. Di Gregorio non riesce a prendere la conclusione, quest’ultima termina sulla traversa e poi in rete!

Verso il quarantesimo minuto, Openda, in un’azione di contropiede, prova la conclusione dalla distanza, ma Di Gregorio è attento e blocca il tentativo.

Nel primo minuto di recupero, Fagioli si guadagna uno spazio nella trequarti, prova una conclusione dalla distanza, con sfera che termina di poco sulla destra.

Ancora altre occasioni per i bianconeri. Conclusione di McKennie murata, quindi subito dopo tiro dalla distanza di Conceicao, con palla abbondantemente alta sopra la traversa!

Secondo tempo che inizia con i bianconeri che partono forte. Al quarto minuto una bella combinazione di prima, con McKennie che serve Koopmeiners, il quale calcia di prima in porta e prende il palo!

PAREGGIO DELLA JUVENTUS! Pallone che termina sulla sinistra, dove Cambiaso mette un pallone al centro, che Vlahovic gira in maniera splendida nel secondo palo!

Pochi minuti dopo padroni di casa vicini al raddoppio. Openda parte in contropiede, arriva al limite dell’area e calcia forte in porta, prendendo il palo!

Verso il quarto d’ora episodio chiave del match. Fallo di mano di Di Gregorio, una volta uscito dall’area di rigore per sventare un’incursione di Openda. L’arbitro, dopo un controllo al VAR, decide per l’espulsione. Dal calcio di punizione, altro controllo per un fallo di mano di Douglas Luiz, che il direttore di gara concede.

VANTAGGIO DEL LIPSIA! Calcio di rigore assegnato ai tedeschi. Sulla sfera c’è Sesko che spiazza Perin!

PAREGGIO DELLA JUVENTUS! Vlahovic recupera un pallone dopo un pressing, riceve la sfera da Conceicao, quindi calcia a giro sotto l’incrocio dei pali!

Pochi minuti più tardi, Openda si trova la sfera al limite dell’area, calcia, una deviazione di Kalulu fa terminare la sfera sul palo!

Conclusione di Xavi Simmons al settantasettesimo minuto di gioco, con sfera termina sul fondo alla sinistra di Perin.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Dopo un’azione partita dalla sinistra, la palla giunge a Conceicao, il quale salta il diretto avversario, colpisce con il sinistro nell’angolo basso. Nulla da fare per Gulacsi!

Ancora determinante la chiusura di Kalulu su Openda che stava tirando in porta da posizione favorevole. Al terzo minuto di recupero ancora tedeschi in avanti, con Sesko che prova la conclusione dall’interno dell’area, ma la sfera viene bloccata da Perin!

Insistono i padroni di casa, con continui cross nell’area di rigore, ma la difesa bianconera libera. Un’ultima occasione per i padroni di casa con un cross al centro e il colpo di testa di Henrichs e la risposta di Perin.

L’arbitro fischia la fine della partita!

Highlights e Video Gol di Lipsia-Juventus 2–3

Tabellino di Lipsia-Juventus 2–3

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida (87′ Vermereen), Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner (46′ Henrichs), Haidara (75′ Antonio Nusa), Seiwald (87′ Poulsen), Simons; Openda (91′ Andre Silva), Sesko. All. Rose

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (61′ Douglas Luiz), Kalulu, Bremer (7′ Federico Gatti), Cambiaso; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez (12′ Francisco Conceição), Koopmeiners, Yildiz (61′ Mattia Perin); Vlahovic. All. Thiago Motta

ARBITRO: François Letexier(Francia)

GOL: 30′ Sesko (L), 50′ Vlahovic (J), 65′ Sesko (L), 69′ Vlahovic (J)

ASSIST: 30′ Openda (L), 50′ st Cambiaso (J), 69′ Coinceicao (J)

AMMONITI: 79′ Raum (L), 85′ Coneicao (J), 99′ Perin (J), 99′ Perin (J)

ESPULSIONI: 59′ Di Gregorio per fallo di mano

NOTE: 7 minuti di recupero nel primo tempo, oltre a due infortuni in cinque minuti, prima a Bremer e poi a Nico Gonzalez. 9 minuti di recupero nella ripresa.

