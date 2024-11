Caos in Francia, il Lione è stato retrocesso in Ligue 2 francese dal DNG, i francesi hanno 505 milioni di debiti.

Lione retrocesso in Ligue 2 a fine stagione.

Nonostante gli ultimi risultati del Lione siano migliorati moltissimo sia in Ligue 1 che il Europa League con 8 risultati utili collezionati sulle ultime 9 gare tra le due competizioni è scoppiato il caos il Francia con i riflettori puntati proprio sul club dei Les Gones. A tenere banco nelle ultime ore, infatti, è proprio la situazione finanziaria del club con il fondo Textor (proprietario della società) che ha ammesso di avere un bilancio con 505 milioni di euro in rosso.

Una situazione che difficilmente riuscirà a migliorare al termine di questa stagione, anche se si auspicassero le più rosee aspettative nelle varie competizioni, ragion per cui il bilancio è stato sottoposto alla supervisone del DNG che ha prontamente risposto con il declassamento in Ligue 2 del club a fine stagione. Il DNG sta per “Direction Nationale du Contrôle de Gestion” ovvero l’ente responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle squadre francesi, il quale avrebbe evidenziato l’insostenibilità finanziaria del club con un comunicato dal quale si può evincere che se i conti del club non dovessero essere soggetti ad un risanamento entro fine stagione la pena per il Lione sarà la retrocessione.

Una storia che, dunque, rischia di tenere banco in Francia per i prossimi mesi fino alla fine del campionato francese, con i tifosi del Lione che dopo aver appreso la triste notizia, sperano in un nuovo investitore che possa rilevare il club entro i termini previsti per evitare il più orrendo degli scenari per una società storica come i Les Gones.

