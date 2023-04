Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 31ª giornata 14-15-16/4/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della trentunesima giornata di campionato.

Ad otto giornate dal termine, cominciano a delinearsi gli obbiettivi delle squadre della Ligue 1. Nell’anticipo della trentunesima giornata il Lione vince in casa del Tolosa per 2-1 con un’autorete di Costa e si proietta per un posto in Europa. Terza vittoria consecutiva per l’Olympique che si riprende dall’inizio turbolento in cui si trovava a metà classifica.

Sabato ritorna a vincere il Rennes per 3-0 contro il Reims dopo le due sconfitte consecutive. L’attenzione, però, era tutta sulla sfida che valeva il campionato tra PSG e Lens. I Sangue ed Oro vengono sconfitti per 3-1 al Parco dei Principi, merito di Mbappe, Vitinha e Messi che la chiuedono già nel primo tempo. Nella ripresa arriva il gol della bandiera di Frankowski. I parigini hanno già ipotecato la vittoria del campionato.

Il Lille rimonta e vince per 2-1 in casa contro il Montpellier. I Mastini si prendono il quinto posto e superano il Rennes. Vittoria importante per lo Strasburgo che, dopo due sconfitte, ritorna a vincere in casa contro l’Ajaccio. L’RSC rimane al quart’ultimo posto a +8 proprio dai corsi che vedono sempre più lontana la salvezza.

Stessa sorte anche per l’Angers che rimane ancorata all’ultimo dopo la sconfitta contro il Clermont. Les rouges et bleux riescono a portare a casa i tre punti, nonostante abbia giocato in nove per l’espulsione di Neto Borges e Seidu. Si allontana dalla zona calda, invece, l’Auxerre che vince sul Nantes e supera proprio quest’ultimo portandosi al quattordicesimo posto.

Il Monaco vince 3-1 contro il Lorient ed arriva al quarto posto.

Ligue 1, risultati della trentunesima giornata

Venerdì 14 aprile

Tolosa-Lione 1-2 34′ Lacazette (L), 37′ Aboukhlal (T), 88′ Costa (aut)

Sabato 15 aprile

Rennes-Reims 3-0 9′,19′ Doku, 68′ Theate

PSG-Lens 3-1 31′, Mappe (P), 37′ Vitinha (P), 40′ Messi (P), 60′ Frankowski (L)

Domenica 16 aprile

Lille-Montpellier 2-1 24′ Sylla (M), 70′ David (L), 72′ Cabella (L)

Auxerre-Nantes 2-1 5′ Jubal (A), 43′ Da Costa (A), 55′ Mostafa Mohamed (N)

Brest-Nizza 1-0 12′ Le Douaron

Clermont-Angers 2-1 28′ Hunou (A), 33′ Kyei (C), 39′ Muhammed Cham (C)

Strasburgo-Ajaccio 3-1 26′ Gamiero (S), 71′ Diarra (S), 76′ Barreto (A), 89′ Suzuki (S)

Monaco-Lorient 3-1 14’Diatta (M), 27′ Golovin (M), 55′ Volland (M), 86′ Kone (L)

Marsiglia-Troyes 3-1 2′, 64′ Vitinha (M), 40′ Under (M), Balde (T)

Ligue 1, classifica finale

1. Paris Saint-Germain 72

2. Marsiglia 64

3. Lens 63

4. Monaco 61

5. Lille 55

6. Rennes 53

7. Lione 50

8. Reims 47

9. Nizza 45

10. Lorient 45

11. Clermont 43

12. Tolosa 38

13. Montpellier 37

14. Auxerre 32

15. Nantes 31

16. Brest 31

17. Strasburgo 29

18. Troyes 21

19. Ajaccio 21

20. Angers 14