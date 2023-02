Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 25ª giornata 24-25-26/2/2023

Ligue 1, risultati, marcatori e classifica della venticinquesima giornata di campionato.

La venticinquesima giornata di Ligue 1 e si apre con la vittoria del Lille contro il Brest per 2-1. I Mastini credono nell’Europa, dopo un inizio campionato davvero difficile. Vince anche il Lione per 3-1 in casa di un Angers che è sempre più in crisi e sempre più all’ultimo posto. Il sesto posto dista un po’ di punti ma comunque il Lione vuole crederci.

Sogna la qualificazione in Champions League, invece, il Lens che però non va oltre l’1-1 contro il Montpellier. Ciononostante i Sangue e Oro mantengono il terzo posto. Ritorna alla vittoria anche l‘Auxerre che vince, contro ogni pronostico, in casa del Lorient. La lotta per la salvezza si fa sempre più avvincente.

A pari punti c’è proprio l’Ajaccio, che con il 2-1 contro il Troyes, si porta al quart’ultimo posto. Dopo l’eliminazione in Europa League contro la Juventus, il Nantes perde anche in casa contro il Rennes che invece agguanta il quinto posto . Nel posticipo il Monaco viene travolto, a sorpresa, dal Nizza. Brutto colpo per i monegaschi che veniva da un filotto enorme di risultati utili e consecutivi e che non perdeva da novembre dello scorso anno.

Infine, il PSG vince il classico contro il Marsiglia nello scontro diretto per la lotta al primo posto, allungando a otto punti il vantaggio sulle inseguitrici.

Fonte: dal Web

Ligue 1, risultati della venticinquesima giornata

Venerdì 24 febbraio

Lille-Brest 2-1 8′ aut. Djalo (B), 60′ Diakite (L), 80′ Alexsandro (L)

Sabato 25 febbraio

Angers-Lione 1-3 38′ Mendes (L), 80′ Sarr (L), 87′ Sima (A), 90′ Barcola (L)

Montpellier-Lens 1-1 4′ Fugini (L), 59′ Maouassa (M)

Domenica 26 febbraio

Lorient-Auxerre 0-1 58′ Raveloson

Ajaccio-Troyes 2-1 23′ Balde (T), 62′, Belaili (A), 68′ El Idrissy (A)

Clermont-Strasburgo 1-1 34′ Diallo (S), 65′ Rashani (C)

Nantes-Rennes 0-1 20′ Doku

Reims-Tolosa 3-0 4′ Ito, 7′ Munetsi, 68′ Abdelhamid

Monaco-Nizza 8′, 26′ Moffi, 43′ Thuram

Marsiglia-PSG 0-3 Mbappe, Messi, Mbappe

Ligue 1, la classifica finale

1. Paris Saint-Germain 60

2. Marsiglia 52

3. Monaco 50

4. Lens 50

5. Rennes 46

6. Lille 44

7. Nizza 41

8. Lorient 39

9. Lione 38

10. Reims 37

11. Tolosa 32

12. Clermont 31

13. Nantes 28

14. Montpellier 27

15. Strasburgo 22

16. Auxerre 21

17. Ajaccio 21

18. Brest 20

19. Troyes 19

20. Angers 10