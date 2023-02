Ligue 1: risultati, marcatori e classifica della 23ª giornata 10-11-12/2/2023

Ligue 1 risultati, marcatori e classifica della ventitreesima giornata di campionato.

La ventitreesima giornata di Ligue 1 inizia subito col botto. Ad inaugurarla è il big match tra PSG e Monaco con le due squadre che si contendono il posto. A vincere è il Monaco per 3-1, terza sconfitta in campionato per i parigini. Un KO piuttosto indolore per la squadra di Christophe Gaultier che comunque si mantiene ad una distanza di cinque puntati dai monegaschi che si prendono il secondo posto.

Qualche problema durante il match tra Clermont e Marsiglia. Gli scontri sugli spalti hanno costretto a posticipare la partita di un’ora. Sul campo, però, a vincere è stato l’OM che ha vinto per 2-0 e che si prende il secondo posto in solitario a +2 dal Monaco. Vince il Nizza per 3-0 in casa contro l’Ajaccio ed ottiene la quarta vittoria consecutiva.

Fonte: dal Web

Ligue 1, risultati della ventitreesima giornata

Venerdì 10 febbraio

Nizza-Ajaccio 3-0 3′ Dante, 69′, 90′ Brahimi

Sabato 11 febbraio

Monaco-PSG 3-1 4′ Golovin (M), 18′, 45+1′ Ben Yedder (M), 39′ Zaire-Emery (P)

Clermont-Marsiglia 0-2 44′, 81′ Sanchez

Domenica 12 febbraio

Tolosa-Rennes 3-1 27′ Ratao (T), 28′ Aboykhlal (T), 37′ Dalinga (T), 55′ aut. Rouault (R)

Angers-Auxerre 1-1 2′ aut. Raveloson (An), 22′ Abline (Au)

Lille-Strasburgo 2-0 23′, 28′ David

Montpellier-Brest 3-0 4′ aut. Herelle , 17′ Savanier , 54′ Wahi

Reims-Troyes 4-0 10′ Munetsi, 44′ Maolida, 50′ Balogun, 82′ Cajuste

Nantes-Lorient 1-0 66′ Blas

Lione-Lens 2-1

Ligue 1, la classifica finale

1. Paris Saint-Germain 54

2. Marsiglia 49

3. Monaco 47

4. Lens 47

5. Lille 41

6. Rennes 40

7. Nizza 37

8. Lorient 36

9. Lione 35

10. Reims 33

11. Tolosa 32

12. Clermont 30

13. Nantes 28

14. Montpellier 23

15. Brest 20

16. Troyes 19

17. Strasburgo 18

18. Ajaccio 18

19. Auxerre 15

20. Angers 10