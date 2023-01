Ligue 1 risultati, marcatori e classifica della 18ª giornata 11/1/2023

Ligue 1 risultati della diciottesima giornata con marcatori e classifica finale.

Turno infrasettimanale per la Ligue 1. Pioggia di gol già nelle partite delle 19 con il Tolosa che cala la cinquina in casa dell’Auxerre. Partita movimentata quella tra Clermont e Rennes che è terminata 2-1 con la vittoria al fotofinish per i padroni di casa. Sconfitta per il Rennes che durante il match è rimasto in nove per due espulsioni.

Nelle partite della serata, assolutamente meraviglioso e al cardiopalma il pareggio rocambolesco tra Lorient e Monaco, mentre il Nizza è esagerato ed umilia il Montpellier.

Vincono PSG e Marsiglia, mentre finisce in goleada tra Strasburgo e Lens, che devono dividersi la posta in palio.

Risultati e marcatori:

Ajaccio-Reims 0-1 3’Munetsi

Auxerre-Tolosa 0-5 4′ Chaibi, 33’Rouault, 41′ van den Boomen, 75′ Aboukhlal, 90+1′ Dalinga

Brest-Lilla 0-0

Clermont-Rennes 2-1 31’Kyei (C), 74′ Kalimuendo (R), Gastien 90’+5

Nantes-Lione 0-0

Lorient-Monaco 2-2

Nizza-Montpellier 6-1

PSG-Angers 2-0

Strasburgo-Lens 2-2

Troyes-Marsiglia 0-2

Classifica:

1 PSG 47 18 15 2 1 48 13 35

2 Lens 41 18 12 5 1 31 13 18

3 Ol. Marsiglia 39 18 12 3 3 36 15 21

4 Rennes 34 18 10 4 4 35 20 15

5 Monaco 34 18 10 4 4 35 25 10

6 Lorient 32 18 9 5 4 30 26 4

7 Lille 31 18 9 4 5 30 24 6

8 Ol. Lione 25 18 7 4 7 27 21 6

9 Clermont 25 18 7 4 7 22 26 -4

10 Nizza 24 18 6 6 6 22 20 2

11 Reims 24 18 5 9 4 21 23 -2

12 Tolosa 22 18 6 4 8 28 33 -5

13 Troyes 18 18 4 6 8 29 35 -6

14 Nantes 18 18 3 9 6 18 24 -6

15 Montpellier 17 18 5 2 11 28 37 -9

16 Ajaccio 15 18 4 3 11 15 27 -12

17 Brest 14 18 3 5 10 18 33 -15

18 Auxerre 13 18 3 4 11 16 40 -24

19 Strasburgo 12 18 1 9 8 22 33 -11

20 Angers 8 18 2 2 14 16 39 -23