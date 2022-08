Ligue 1: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 5-6-7/8/2022

Messi incanta e il PSG stravince. Marsiglia e Lille a valanga.

Il massimo campionato francese ricomincia da dove aveva finito, ovvero con una schiacciante vittoria del Paris Saint Germain che stravince per 5-0 in casa del Clermont.

I parigini non hanno solo messo in chiaro la propria superiorità, ma hanno anche ritrovato un Lionel Messi in grande spolvero che, dopo il gol in Supercoppa, apre la propria Ligue 1 con una doppietta condita da un gol in rovesciata.

La “Pulce” e Neymar hanno dato spettacolo e il Paris fa subito capire di essere favoritissima per il titolo.

Non da sottovalutare, però, le inseguitrici con il Marsiglia che vince e convince contro il Reims e il Lille che inizia col piede giusto anche grazie al bomber canadese David.

Proprio il Lille dovrà rialzarsi dopo un precedente campionato non all’altezza delle aspettative.

Il nuovo PSG di Galtier dovrà vedersela anche con le possibili sorprese che, magari, potrebbero corrispondere al nome di Lione e Monaco. Entrambe sono uscite vittoriose per 2-1 dai propri match e auspicano un campionato importante.

Ramsey segna al debutto per evitare al Nizza la prima sconfitta stagionale, mentre va peggio all’ex Bologna Theate che causa la sconfitta del suo Rennes, contro il Lorient, con un autogol.

Il mattatore di giornata, però, è senza dubbio Sotoca del Lens, autore di una tripletta che permette alla sua squadra di battere il Brest.

Ligue 1, risultati e marcatori della 1° giornata

Venerdì 5 agosto 2022

Lione vs Ajaccio (2-1) – 12′ Tetè (L), 22′ A.Lacazette (R) (L), 31′ T.Mangani (R) (A) – espulsi al 27′ A.Lopes (L) e 45’+4′ R.Hamouma (A)

Sabato 6 agosto 2022

Strasburgo vs Monaco (1-2) – 43′ K.Diatta (M), 53′ S.Diop (M), 65′ H.Diallo (RS)

Clermont vs PSG (0-5) – 9′ Neymar, 26′ A.Hakimi, 38′ Marquinhos, 80′ L.Messi, 86′ L.Messi

Domenica 7 agosto 2022

Tolosa vs Nizza (1-1) – 20′ T.Dallinga (T), 78′ A.Ramsey (N)

Angers vs Nantes (0-0) –

Lens vs Brest (3-2) – 27′ F.Sotoca (L), 62′ F.Sotoca (L), 65′ F.Sotoca (L), 66′ H.Belkebla (B), 82′ R.Del Castillo (R) (B)

Lille vs Auxerre (4-1) – 1′ B.Andrè (L), 3′ J.David (L), 39′ J.David (L), 64′ A.Zedadka (L), 68′ G.Charbonnier (A)

Montpellier vs Troyes (3-2) – 3′ T.Sainte-Luce (M), 12′ F.Tardieu (R) (T), 15′ T.Savanier (M), 17′ M.S.Baldè (T), 81′ T.Savanier (M)

Rennes vs Lorient (0-1) – 65′ autogol A.Theate

Marsiglia vs Reims (4-1) – 13′ autogol W.Faes (M), 45’+1′ N.Tavares (M), 75′ L.Suarez (M), 84′ F.Balogun (R), 90’+4′ L.Suarez (M)

Ligue 1, la classifica dopo la 1° giornata

1 Paris Saint Germain 3

2 Olympique Marsiglia 3

3 LOSC Lille 3

4 Montpellier 3

5 Lens 3

6 Monaco 3

7 Olympique Lione 3

8 Lorient 3

9 Nizza 1

10 Tolosa 1

11 Angers 1

12 Nantes 1

13 Troyes 0

14 Brest 0

15 Ajaccio 0

16 Racing Strasburgo 0

17 Rennes 0

18 Reims 0

19 Auxerre 0

20 Clermont 0