Ligue 1 2023/2024: risultati, marcatori e classifica 15ª giornata 8-9-10 dicembre 2023

Il Ligue 1 continua a condurre il PSG. I parigini consolidano il primato vincendo per l’ottava volta consecutiva in casa contro il Nantes. Match sbloccato da una gran giocata di Barcola che scambia con Vitinha, entra in area dalla sinistra e poi di destro batte Lafont, ex portiere della Fiorentina. Nella ripresa dopo il momentaneo pareggio di Mostafa Mohamed, ci pensa al 81′ Kolo Muani al primo pallone toccato, a regalare tre punti preziosi a Luis Enrique.

Dietro al PSG, distaccato di 4 punti c’è sempre il Nizza. La squadra di Francesco Farioli vince per 2-1 contro il Reims grazie alla rete decisiva dell’ex Atalanta e Sassuolo, Boga e si riprende il secondo posto che per una notte è stato ad appannaggio del Monaco vittorioso 2-1 sul campo del Rennes.

Nella sfida tra Nizza e Reims, fatto curioso e sorprendente l’età dei due allenatori, precisamente 34 per Farioli e 31 per Still, i più giovani della Ligue 1.

Per il resto nella 15ª giornata della Ligue 1 da segnalare il ritorno alla vittoria per 3-0 del fanalino di coda Lione, contro il Tolosa. Tre punti conquistati grazie alla tripletta del rigenerato Lacazette, che gli permettono di accorciare le distanze dal Clermont e Lorient, quest’ultimo incappato in una batosta interna, 4-2 nei confronti del Marsiglia del nostro Gennaro Gattuso.

First win at home 🔴🔵



3️⃣ goals for Lacazette #OLTFC pic.twitter.com/wQutccYiCn — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) December 10, 2023

Proprio il Marsiglia è la squadra del momento, terza vittoria consecutiva e conseguente sesto posto in classifica, insieme al Brest vittorioso in trasferta su misura contro il Metz e Lens, fermato sullo 0-0 sul campo del Montpellier.

Risultati e marcatori della 15ª giornata di Ligue 1:

Venerdì 8 dicembre

Montpellier – Lens 0-0

Sabato 9 dicembre

Rennes – Monaco 1-2

Paris Saint-Germain – Nantes 2-1

Domenica 10 dicembre

Nizza – Reims 2-1

Clermont – Lille 0-0

Metz – Brest 0-1

Strasburgo – Le Havre 2-1

Lione – Tolosa 3-0

Lorient – Marsiglia 2-4

Classifica della Ligue 1 dopo la 15ª giornata:

PSG 36

Nizza 32

Monaco 30

Lille 27

Brest 25

Reims 23

Lens 23

Marsiglia 23

Nantes 18

Strasburgo 17

Le Havre 16

Metz 16

Rennes 15

Montpellier 14 (1 punto di penalizzazione)

Tolosa 13

Lorient 12

Clermont 11

Lione 10